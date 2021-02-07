AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

שֵׁםAUCTION

דירוגNo.525

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)179.95%

אספקת מחזור6,090,248.18100565

מקסימום היצע10,000,000

אספקה כוללת7,640,877.20358214

שיעור מחזור0.609%

תאריך הנפקה2021-02-07 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים70.55596041,2021-04-12

המחיר הנמוך ביותר3.484607093787073,2023-06-15

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

AUCTION/USDT
BounceToken
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (AUCTION)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
