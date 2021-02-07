עוד על AUCTION

BounceToken סֵמֶל

BounceToken מְחִיר(AUCTION)

1 AUCTION ל USDמחיר חי:

$9.921
$9.921$9.921
-2.58%1D
USD
BounceToken (AUCTION) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:22:21 (UTC+8)

BounceToken (AUCTION) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 9.737
$ 9.737$ 9.737
24 שעות נמוך
$ 10.619
$ 10.619$ 10.619
גבוה 24 שעות

$ 9.737
$ 9.737$ 9.737

$ 10.619
$ 10.619$ 10.619

$ 70.55596041
$ 70.55596041$ 70.55596041

$ 3.484607093787073
$ 3.484607093787073$ 3.484607093787073

+0.85%

-2.58%

+1.28%

+1.28%

BounceToken (AUCTION) המחיר בזמן אמת של הוא $ 9.921. במהלך 24 השעות האחרונות, AUCTION נסחר בטווח שבין שפל של $ 9.737 לבין שיא של $ 10.619, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AUCTIONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 70.55596041, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 3.484607093787073.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AUCTION השתנה ב +0.85% במהלך השעה האחרונה, -2.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

BounceToken (AUCTION) מידע שוק

No.499

$ 60.42M
$ 60.42M$ 60.42M

$ 5.34M
$ 5.34M$ 5.34M

$ 99.21M
$ 99.21M$ 99.21M

6.09M
6.09M 6.09M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

7,640,877.20358214
7,640,877.20358214 7,640,877.20358214

60.90%

2021-02-07 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של BounceToken הוא $ 60.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.34M. ההיצע במחזור של AUCTION הוא 6.09M, עם היצע כולל של 7640877.20358214. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.21M.

BounceToken (AUCTION) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של BounceTokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.26274-2.58%
30 ימים$ -0.605-5.75%
60 ימים$ +1.18+13.49%
90 ימים$ -2.034-17.02%
BounceToken שינוי מחיר היום

היום,AUCTION רשם שינוי של $ -0.26274 (-2.58%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

BounceToken שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.605 (-5.75%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

BounceToken שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AUCTION ראה שינוי של $ +1.18 (+13.49%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

BounceToken שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -2.034 (-17.02%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של BounceToken (AUCTION)?

בדוק את BounceToken עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBounceToken (AUCTION)

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

BounceToken זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול BounceTokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAUCTION את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים BounceTokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBounceToken לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

BounceTokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה BounceToken (AUCTION) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות BounceToken (AUCTION) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור BounceToken.

בדוק את BounceToken תחזית המחיר עכשיו‏!

BounceToken (AUCTION) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של BounceToken (AUCTION) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AUCTION הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות BounceToken (AUCTION)

מחפש איך לקנותBounceToken? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש BounceTokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

BounceToken מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של BounceToken, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרBounceToken הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על BounceToken

כמה שווה BounceToken (AUCTION) היום?
החי AUCTIONהמחיר ב USD הוא 9.921 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AUCTION ל USD?
המחיר הנוכחי של AUCTION ל USD הוא $ 9.921. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של BounceToken?
שווי השוק של AUCTION הוא $ 60.42M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AUCTION?
ההיצע במחזור של AUCTION הוא 6.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AUCTION?
‏‏AUCTION השיג מחיר שיא (ATH) של 70.55596041 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AUCTION?
AUCTION ‏‏רשם מחירATL של 3.484607093787073 USD.
מהו נפח המסחר של AUCTION?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AUCTION הוא $ 5.34M USD.
האם AUCTION יעלה השנה?
AUCTION ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AUCTION תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
BounceToken (AUCTION) עדכונים חשובים מהתעשייה

