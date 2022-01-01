ASTAR (ASTR) ניתוח טכני היום דף ASTAR הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ASTR מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ASTAR למטה. הירשם

ASTAR (ASTR) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

ASTAR זרימת הון זרימת נטו פנימה ASTRUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.