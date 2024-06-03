Artfi (ARTFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.003538. במהלך 24 השעות האחרונות, ARTFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.003334 לבין שיא של $ 0.00419, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARTFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03968435458968684, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003210351040338622.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARTFI השתנה ב -0.31% במהלך השעה האחרונה, -4.53% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Artfi (ARTFI) מידע שוק
No.2429
$ 461.24K
$ 461.24K$ 461.24K
$ 18.51K
$ 18.51K$ 18.51K
$ 3.54M
$ 3.54M$ 3.54M
130.37M
130.37M 130.37M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
13.03%
2024-06-03 00:00:00
$ 0.03
$ 0.03$ 0.03
SUI
שווי השוק הנוכחי של Artfi הוא $ 461.24K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 18.51K. ההיצע במחזור של ARTFI הוא 130.37M, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.54M.
Artfi (ARTFI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Artfiהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00016773
-4.53%
30 ימים
$ -0.000506
-12.52%
60 ימים
$ -0.000758
-17.65%
90 ימים
$ -0.003358
-48.70%
Artfi שינוי מחיר היום
היום,ARTFI רשם שינוי של $ -0.00016773 (-4.53%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Artfi שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000506 (-12.52%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Artfi שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ARTFI ראה שינוי של $ -0.000758 (-17.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Artfi שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.003358 (-48.70%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Artfi (ARTFI)?
Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting.
The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world.
Artfi זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Artfiההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקARTFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Artfiאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךArtfi לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Artfiתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Artfi (ARTFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Artfi (ARTFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Artfi.
הבנת הטוקנומיקה של Artfi (ARTFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARTFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Artfi (ARTFI)
מחפש איך לקנותArtfi? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Artfiב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.