Artfi (ARTFI) מידע Artfi is an Art-Technology company on a mission to democratize the $1.7 trillion fine art market. By harnessing the power of NFTs and blockchain technology, Artfi allows collectors to own a stake in valuable works of art. Artfi is a Web3 solution for fine art collecting. The company fractionalizes prominent high-value artworks into multiple NFTs which are sold to the public. Collectors who own Artfi NFTs gain access to the exclusive blue-chip fine art market and diversify their portfolios – all through the speed, security and comfort of the blockchain. The tokenization of real-world assets will be a defining trend of the next decade and Artfi is at the forefront of this process. Artfi fractionalizes physical works of blue chip art so that they can be collectively owned by token holders around the world. אתר רשמי: https://artfi.world/ מסמך לבן: https://artfitoken.io/Artfi-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://suiscan.xyz/mainnet/home קנה ARTFIעכשיו!

Artfi (ARTFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Artfi (ARTFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 468.80K $ 468.80K $ 468.80K ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 130.37M $ 130.37M $ 130.37M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.60M $ 3.60M $ 3.60M שיא כל הזמנים: $ 0.22 $ 0.22 $ 0.22 שפל כל הזמנים: $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 $ 0.003210351040338622 מחיר נוכחי: $ 0.003596 $ 0.003596 $ 0.003596 למידע נוסף על Artfi (ARTFI) מחיר

Artfi (ARTFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Artfi (ARTFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ARTFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ARTFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ARTFIטוקניומיקה, חקרו אתARTFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

