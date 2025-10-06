LiveArt מחיר היום

מחיר LiveArt (ART) בזמן אמת היום הוא $ 0.001473, עם שינוי של 1.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ART ל USD הוא $ 0.001473 לכל ART.

LiveArt כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ART. ב‑24 השעות האחרונות, ART סחר בין $ 0.001473 (נמוך) ל $ 0.00153 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ART נע ב -0.68% בשעה האחרונה ו -38.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 58.58K.

LiveArt (ART) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 58.58K$ 58.58K $ 58.58K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של LiveArt הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.58K. ההיצע במחזור של ART הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.47M.