LiveArt (ART) תחזית מחיר (USD)

קבל LiveArt תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה ART יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

לקנות ART

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של LiveArt % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.001449 $0.001449 $0.001449 -0.20% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה LiveArt תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) LiveArt (ART) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, LiveArt ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001449 בשנת 2025. LiveArt (ART) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, LiveArt ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.001521 בשנת 2026. LiveArt (ART) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של ART הוא $ 0.001597 עם 10.25% שיעור צמיחה. LiveArt (ART) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של ART הוא $ 0.001677 עם 15.76% שיעור צמיחה. LiveArt (ART) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של ART הוא $ 0.001761 עם 21.55% שיעור צמיחה. LiveArt (ART) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של ART הוא $ 0.001849 עם 27.63% שיעור צמיחה. LiveArt (ART) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של LiveArt עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.003012. LiveArt (ART) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של LiveArt עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.004906. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.001449 0.00%

2026 $ 0.001521 5.00%

2027 $ 0.001597 10.25%

2028 $ 0.001677 15.76%

2029 $ 0.001761 21.55%

2030 $ 0.001849 27.63%

2031 $ 0.001941 34.01%

2032 $ 0.002038 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.002140 47.75%

2034 $ 0.002247 55.13%

2035 $ 0.002360 62.89%

2036 $ 0.002478 71.03%

2037 $ 0.002602 79.59%

2038 $ 0.002732 88.56%

2039 $ 0.002868 97.99%

2040 $ 0.003012 107.89% הצג עוד לטווח קצר LiveArt תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.001449 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.001449 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.001450 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.001454 0.41% LiveArt (ART) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורARTב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.001449 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. LiveArt (ART) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורART , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.001449 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. LiveArt (ART) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורART , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.001450 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. LiveArt (ART) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורART הוא $0.001454 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית LiveArt מחיר נוכחי $ 0.001449$ 0.001449 $ 0.001449 שינוי מחיר (24 שעות) -0.20% שווי שוק ---- -- אספקת מחזור ---- -- נפח (24 שעות) $ 56.41K$ 56.41K $ 56.41K נפח (24 שעות) -- המחיר ART העדכני הוא $ 0.001449. יש לו שינוי של -0.20% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 56.41Kב 24 שעות. בנוסף, ART יש כמות במעגל של -- ושווי שוק כולל של --. צפה ART במחיר חי

איך לקנות LiveArt (ART) מנסה לקנות ART? כעת ניתן לרכוש ART באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית, P2P ושיטות תשלום רבות נוספות. למד כיצד לקנות LiveArt ולהתחיל ב-MEXC עכשיו! למד כיצד לקנות ART עכשיו

LiveArt מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בLiveArtדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלLiveArt הוא 0.001449USD. היצע במחזור של LiveArt(ART) הוא 0.00 ART , מה שמעניק לו שווי שוק של $-- . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.03% $ -0.000053 $ 0.001507 $ 0.001447

7 ימים -0.36% $ -0.000845 $ 0.002314 $ 0.001382

30 ימים -0.64% $ -0.002654 $ 0.006842 $ 0.001382 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,LiveArt הראה תנועת מחירים של $-0.000053 , המשקפת -0.03% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,LiveArt נסחר בשיא של $0.002314 ושפל של $0.001382 . נרשם שינוי במחיר של -0.36% . מגמה אחרונה זו מציגה אתART הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,LiveArt חווה -0.64% שינוי, המשקף בערך $-0.002654 לערכו. זה מצביע על כך ש ART עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של LiveArt המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה ART בהיסטוריית המחירים המלאה

איך LiveArt (ART) מודול חיזוי מחיר עובד? LiveArt מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של ARTעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךLiveArt לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של ART , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של LiveArt. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלART . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלART כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של LiveArt.

מדוע ART חיזוי מחירים חשוב?

ART תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם ART כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, ART ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של ART בחודש הבא? על פי LiveArt (ART) כלי תחזית המחירים, המחיר ART הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 ART בשנת 2026? המחיר של 1 LiveArt (ART) היום הוא $0.001449 . על פי מודול התחזית שלעיל, ART יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של ART בשנת 2027? LiveArt (ART) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ART עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של ART בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, LiveArt (ART) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של ART בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, LiveArt (ART) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 ART בשנת 2030? המחיר של 1 LiveArt (ART) היום הוא $0.001449 . על פי מודול התחזית שלעיל, ART יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי ART תחזית המחיר בשנת 2040? LiveArt (ART) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 ART עד שנת 2040. הירשם עכשיו