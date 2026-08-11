Argentine Football (ARG) ניתוח טכני היום
דף Argentine Football הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ARG מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Argentine Football למטה.
Argentine Football (ARG) שינוי מחיר
|מחיר נוכחי
|24 שעות
|7 ימים
|30 ימים
|90 ימים
|$0.06768
|--
|-10.80%
|-45.11%
|-85.81%
Argentine Football זרימת הון
זרימת נטו פנימהARGUSDT מחיר
|היסטוריה
|זרימת נטו פנימה
|מחיר
|2026-08-21
|$0.00 M
|0.07
|2026-08-20
|$0.00 M
|0.07
|2026-08-19
|$0.00 M
|0.07
|2026-08-18
|$0.00 M
|0.07
|2026-08-17
|$0.00 M
|0.07
הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.
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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
$0.06762
$0.06762$0.06762
+0.43%
879.36K (USDT)
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