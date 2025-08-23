עוד על ARG

Argentine Football סֵמֶל

Argentine Football מְחִיר(ARG)

$0.9176
-2.69%1D
USD
Argentine Football (ARG) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:11:09 (UTC+8)

Argentine Football (ARG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.43%

-2.69%

-5.33%

-5.33%

Argentine Football (ARG) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.9176. במהלך 24 השעות האחרונות, ARG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.9089 לבין שיא של $ 0.9445, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ARGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.145308590529966, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.4221301026710237.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ARG השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -2.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.33% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Argentine Football (ARG) מידע שוק

No.1268

$ 7.80M
$ 28.27K
$ 18.35M
8.50M
20,000,000
20,000,000
42.49%

CHZ

שווי השוק הנוכחי של Argentine Football הוא $ 7.80M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 28.27K. ההיצע במחזור של ARG הוא 8.50M, עם היצע כולל של 20000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.35M.

Argentine Football (ARG) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Argentine Footballהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.025366-2.69%
30 ימים$ +0.126+15.91%
60 ימים$ +0.1586+20.89%
90 ימים$ -0.0095-1.03%
Argentine Football שינוי מחיר היום

היום,ARG רשם שינוי של $ -0.025366 (-2.69%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Argentine Football שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.126 (+15.91%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Argentine Football שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ARG ראה שינוי של $ +0.1586 (+20.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Argentine Football שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0095 (-1.03%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Argentine Football (ARG)?

בדוק את Argentine Football עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהArgentine Football (ARG)

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

Argentine Football זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Argentine Footballההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקARG את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Argentine Footballאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךArgentine Football לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Argentine Footballתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Argentine Football (ARG) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Argentine Football (ARG) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Argentine Football.

בדוק את Argentine Football תחזית המחיר עכשיו‏!

Argentine Football (ARG) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Argentine Football (ARG) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ARG הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Argentine Football (ARG)

מחפש איך לקנותArgentine Football? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Argentine Footballב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ARG למטבעות מקומיים

Argentine Football מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Argentine Football, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרArgentine Football הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Argentine Football

כמה שווה Argentine Football (ARG) היום?
החי ARGהמחיר ב USD הוא 0.9176 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ARG ל USD?
המחיר הנוכחי של ARG ל USD הוא $ 0.9176. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Argentine Football?
שווי השוק של ARG הוא $ 7.80M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ARG?
ההיצע במחזור של ARG הוא 8.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ARG?
‏‏ARG השיג מחיר שיא (ATH) של 9.145308590529966 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ARG?
ARG ‏‏רשם מחירATL של 0.4221301026710237 USD.
מהו נפח המסחר של ARG?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ARG הוא $ 28.27K USD.
האם ARG יעלה השנה?
ARG ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ARG תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:11:09 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

