Argentine Football (ARG) מידע Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. אתר רשמי: https://socios.com סייר בלוקים: https://chiliscan.com/token/0xd34625c1c812439229EF53e06f22053249D011f5 קנה ARGעכשיו!

Argentine Football (ARG) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Argentine Football (ARG), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 7.99M $ 7.99M $ 7.99M ההיצע הכולל: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M אספקה במחזור: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (שווי מדולל מלא): $ 18.80M $ 18.80M $ 18.80M שיא כל הזמנים: $ 9.269 $ 9.269 $ 9.269 שפל כל הזמנים: $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 $ 0.4221301026710237 מחיר נוכחי: $ 0.94 $ 0.94 $ 0.94 למידע נוסף על Argentine Football (ARG) מחיר

Argentine Football (ARG) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Argentine Football (ARG) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ARG אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ARGהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ARGטוקניומיקה, חקרו אתARGהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Argentine Football (ARG) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ARGעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ARG עכשיו את היסטוריית המחירים!

