Apertum סֵמֶל

Apertum מְחִיר(APTM)

1 APTM ל USDמחיר חי:

-1.17%1D
USD
Apertum (APTM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:01:00 (UTC+8)

Apertum (APTM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
$ 1.634
$ 1.634$ 1.634
גבוה 24 שעות

+0.25%

-1.17%

-3.28%

-3.28%

Apertum (APTM) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.593. במהלך 24 השעות האחרונות, APTM נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.57 לבין שיא של $ 1.634, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. APTMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.972488445629584, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.7208375990263015.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, APTM השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -1.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Apertum (APTM) מידע שוק

No.884

0.59%

APERTUM

שווי השוק הנוכחי של Apertum הוא $ 19.84M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 533.79K. ההיצע במחזור של APTM הוא 12.46M, עם היצע כולל של 55917036.200905. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.35B.

Apertum (APTM) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Apertumהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.01885-1.17%
30 ימים$ -0.043-2.63%
60 ימים$ +0.651+69.10%
90 ימים$ +0.723+83.10%
Apertum שינוי מחיר היום

היום,APTM רשם שינוי של $ -0.01885 (-1.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Apertum שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.043 (-2.63%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Apertum שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,APTM ראה שינוי של $ +0.651 (+69.10%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Apertum שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.723 (+83.10%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Apertum (APTM)?

בדוק את Apertum עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהApertum (APTM)

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

Apertum זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Apertumההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAPTM את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Apertumאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךApertum לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Apertumתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Apertum (APTM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Apertum (APTM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Apertum.

בדוק את Apertum תחזית המחיר עכשיו‏!

Apertum (APTM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Apertum (APTM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על APTM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Apertum (APTM)

מחפש איך לקנותApertum? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Apertumב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

APTM למטבעות מקומיים

1 Apertum(APTM) ל VND
41,919.795
1 Apertum(APTM) ל AUD
A$2.43729
1 Apertum(APTM) ל GBP
1.17882
1 Apertum(APTM) ל EUR
1.35405
1 Apertum(APTM) ל USD
$1.593
1 Apertum(APTM) ל MYR
RM6.6906
1 Apertum(APTM) ל TRY
65.29707
1 Apertum(APTM) ל JPY
¥234.171
1 Apertum(APTM) ל ARS
ARS$2,104.353
1 Apertum(APTM) ל RUB
128.77812
1 Apertum(APTM) ל INR
139.49901
1 Apertum(APTM) ל IDR
Rp25,693.54479
1 Apertum(APTM) ל KRW
2,209.42728
1 Apertum(APTM) ל PHP
90.24345
1 Apertum(APTM) ל EGP
￡E.77.24457
1 Apertum(APTM) ל BRL
R$8.63406
1 Apertum(APTM) ל CAD
C$2.19834
1 Apertum(APTM) ל BDT
193.80438
1 Apertum(APTM) ל NGN
2,435.77665
1 Apertum(APTM) ל COP
$6,397.58358
1 Apertum(APTM) ל ZAR
R.27.94122
1 Apertum(APTM) ל UAH
66.02985
1 Apertum(APTM) ל VES
Bs223.02
1 Apertum(APTM) ל CLP
$1,527.687
1 Apertum(APTM) ל PKR
Rs451.64736
1 Apertum(APTM) ל KZT
852.31872
1 Apertum(APTM) ל THB
฿51.67692
1 Apertum(APTM) ל TWD
NT$48.52278
1 Apertum(APTM) ל AED
د.إ5.84631
1 Apertum(APTM) ל CHF
Fr1.2744
1 Apertum(APTM) ל HKD
HK$12.44133
1 Apertum(APTM) ל AMD
֏608.23926
1 Apertum(APTM) ל MAD
.د.م14.337
1 Apertum(APTM) ל MXN
$29.69352
1 Apertum(APTM) ל SAR
ريال5.97375
1 Apertum(APTM) ל PLN
5.79852
1 Apertum(APTM) ל RON
лв6.88176
1 Apertum(APTM) ל SEK
kr15.16536
1 Apertum(APTM) ל BGN
лв2.66031
1 Apertum(APTM) ל HUF
Ft541.65186
1 Apertum(APTM) ל CZK
33.43707
1 Apertum(APTM) ל KWD
د.ك0.485865
1 Apertum(APTM) ל ILS
5.36841
1 Apertum(APTM) ל AOA
Kz1,452.13101
1 Apertum(APTM) ל BHD
.د.ب0.600561
1 Apertum(APTM) ל BMD
$1.593
1 Apertum(APTM) ל DKK
kr10.16334
1 Apertum(APTM) ל HNL
L41.70474
1 Apertum(APTM) ל MUR
72.70452
1 Apertum(APTM) ל NAD
$27.92529
1 Apertum(APTM) ל NOK
kr16.07337
1 Apertum(APTM) ל NZD
$2.7081
1 Apertum(APTM) ל PAB
B/.1.593
1 Apertum(APTM) ל PGK
K6.72246
1 Apertum(APTM) ל QAR
ر.ق5.78259
1 Apertum(APTM) ל RSD
дин.159.63453

Apertum מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Apertum, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרApertum הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Apertum

כמה שווה Apertum (APTM) היום?
החי APTMהמחיר ב USD הוא 1.593 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי APTM ל USD?
המחיר הנוכחי של APTM ל USD הוא $ 1.593. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Apertum?
שווי השוק של APTM הוא $ 19.84M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של APTM?
ההיצע במחזור של APTM הוא 12.46M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של APTM?
‏‏APTM השיג מחיר שיא (ATH) של 1.972488445629584 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של APTM?
APTM ‏‏רשם מחירATL של 0.7208375990263015 USD.
מהו נפח המסחר של APTM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור APTM הוא $ 533.79K USD.
האם APTM יעלה השנה?
APTM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את APTM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:01:00 (UTC+8)

Apertum (APTM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

