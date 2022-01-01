Apertum (APTM) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Apertum (APTM), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Apertum (APTM) מידע APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability. אתר רשמי: https://apertum.io מסמך לבן: https://apertum.io/apt-whitepaper.pdf סייר בלוקים: https://explorer.apertum.io קנה APTMעכשיו!

Apertum (APTM) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Apertum (APTM), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 87.31M $ 87.31M $ 87.31M ההיצע הכולל: $ 54.25M $ 54.25M $ 54.25M אספקה במחזור: $ 53.93M $ 53.93M $ 53.93M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.40B $ 3.40B $ 3.40B שיא כל הזמנים: $ 1.969 $ 1.969 $ 1.969 שפל כל הזמנים: $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 $ 0.7208375990263015 מחיר נוכחי: $ 1.619 $ 1.619 $ 1.619 למידע נוסף על Apertum (APTM) מחיר

Apertum (APTM) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Apertum (APTM) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של APTM אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות APTMהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את APTMטוקניומיקה, חקרו אתAPTMהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות APTM מעוניין להוסיף את Apertum (APTM) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת APTM, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות APTM ב-MEXC עכשיו!

Apertum (APTM) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של APTMעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה APTM עכשיו את היסטוריית המחירים!

APTM חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן APTM עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו APTM משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה APTMעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

