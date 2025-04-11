APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

שֵׁםAPTM

דירוגNo.421

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)14.92%

אספקת מחזור55,714,485.510954

מקסימום היצע2,100,000,000

אספקה כוללת56,039,655.466162

שיעור מחזור0.0265%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.972488445629584,2025-04-11

המחיר הנמוך ביותר0.7208375990263015,2025-04-24

בלוקצ'יין ציבוריAPERTUM

מבואAPTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
APTM/USDT
Apertum
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (APTM)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
