מחיר Raiinmaker (RAIIN) בזמן אמת היום הוא $ 0.001684, עם שינוי של 2.09% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ RAIIN ל USD הוא $ 0.001684 לכל RAIIN.

Raiinmaker כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- RAIIN. ב‑24 השעות האחרונות, RAIIN סחר בין $ 0.001677 (נמוך) ל $ 0.00289 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, RAIIN נע ב -3.00% בשעה האחרונה ו -48.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 157.25K.

נפח (24 שעות) $ 157.25K$ 157.25K $ 157.25K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 168.40K$ 168.40K $ 168.40K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SEIEVM

שווי השוק הנוכחי של Raiinmaker הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 157.25K. ההיצע במחזור של RAIIN הוא --, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 168.40K.