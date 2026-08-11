קנה קריפטושווקיםספוטחוזים עתידייםETHלהרוויחמרכז אירועיםמרכז תגמולים
עוד
$1,000,000 TradFi Gala
הירשם
האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Aptos, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Aptos, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

עוד על APT

APT מידע על מחיר

מה זה APT

APT מסמך לבן

APT אתר רשמי

APT טוקניומיקה

APT תחזית מחיר

APT היסטוריה

APT מדריך קנייה

APTממיר מטבעות לפיאט

APT ספוט

APT חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Aptos (APT) ניתוח טכני היום

Aptos (APT) ניתוח טכני היום

דף Aptos הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של APT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Aptos למטה.

Aptos (APT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.5712--+1.72%-6.96%-39.24%
למידע נוסף על Aptos מחיר

Aptos אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Aptos במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 15
נייטרלי 1
קנה 10
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.5711
0.571
R2
0.571
0.571
R1
0.571
0.5709
PP
0.5709
0.5709
S1
0.5708
0.5708
S2
0.5707
0.5707
S3
0.5706
0.5707

Aptos אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.67M
$72.44 M
$74.10 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.51M
קניות פעילות ל-3 ימים
$4.93 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$5.44 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.59M
קניות פעילות ל-7 ימים
$16.19 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$16.78 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Aptos זרימת הון

זרימת נטו פנימהAPTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.04 M0.57
2026-08-20-$0.70 M0.57
2026-08-19-$0.35 M0.54
2026-08-18$0.14 M0.53
2026-08-17-$0.55 M0.52

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Aptos

סחור ב Aptos (APT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Aptos מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAPT
$0.5712
$0.5712$0.5712
-0.47%
413.30K (USDT)
/USDCAPT
$0.5713
$0.5713$0.5713
-0.44%
95.23K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

APT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

APT
APT
USD
USD

1 APT = 0.5712 USD

ניתוח טכני נוסף של קריפטו

מצאו עוד ניתוחי מחירים של מטבעות קריפטו פופולריים.