Aptos (APT) ניתוח טכני היום דף Aptos הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של APT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Aptos למטה. הירשם

Aptos (APT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.5712 -- +1.72% -6.96% -39.24%

Aptos אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Aptos במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 15 נייטרלי 1 קנה 10 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 12 נייטרלי 0 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.5711 0.571 R2 0.571 0.571 R1 0.571 0.5709 PP 0.5709 0.5709 S1 0.5708 0.5708 S2 0.5707 0.5707 S3 0.5706 0.5707

Aptos אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.67M $72.44 M $74.10 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.51M קניות פעילות ל-3 ימים $4.93 M מכירות פעילות ל-3 ימים $5.44 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.59M קניות פעילות ל-7 ימים $16.19 M מכירות פעילות ל-7 ימים $16.78 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Aptos זרימת הון זרימת נטו פנימה APTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.04 M 0.57 2026-08-20 -$0.70 M 0.57 2026-08-19 -$0.35 M 0.54 2026-08-18 $0.14 M 0.53 2026-08-17 -$0.55 M 0.52 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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