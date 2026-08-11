API3 (API3) ניתוח טכני היום דף API3 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של API3 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של API3 למטה. הירשם

API3 (API3) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.2118 -- +13.44% -4.69% -34.04%

API3 אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של API3 במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 10 נייטרלי 6 קנה 10 ממוצעים נעים : מכור מכור 8 נייטרלי 2 קנה 4 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 4 קנה 6 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.2117 0.2116 R2 0.2116 0.2116 R1 0.2116 0.2116 PP 0.2115 0.2115 S1 0.2115 0.2115 S2 0.2114 0.2115 S3 0.2114 0.2114

API3 אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.42M $21.31 M $22.73 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.07 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.24 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.24 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. API3 זרימת הון זרימת נטו פנימה API3USDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.04 M 0.21 2026-08-20 -$0.10 M 0.21 2026-08-19 $0.04 M 0.20 2026-08-18 -$0.01 M 0.19 2026-08-17 -$0.02 M 0.19 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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