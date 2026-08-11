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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על API3, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על API3, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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API3 (API3) ניתוח טכני היום

API3 (API3) ניתוח טכני היום

דף API3 הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של API3 מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של API3 למטה.

API3 (API3) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.2118--+13.44%-4.69%-34.04%
למידע נוסף על API3 מחיר

API3 אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של API3 במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 10
נייטרלי 6
קנה 10
ממוצעים נעים:מכורמכור 8נייטרלי 2קנה 4
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 4קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.2117
0.2116
R2
0.2116
0.2116
R1
0.2116
0.2116
PP
0.2115
0.2115
S1
0.2115
0.2115
S2
0.2114
0.2115
S3
0.2114
0.2114

API3 אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.42M
$21.31 M
$22.73 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.07 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.24 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.24 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

API3 זרימת הון

זרימת נטו פנימהAPI3USDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.04 M0.21
2026-08-20-$0.10 M0.21
2026-08-19$0.04 M0.20
2026-08-18-$0.01 M0.19
2026-08-17-$0.02 M0.19

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב API3 (API3) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב API3 מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAPI3
$0.2118
$0.2118$0.2118
+1.04%
260.68K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

API3-ל-USD מחשבון

סְכוּם

API3
API3
USD
USD

1 API3 = 0.2118 USD

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