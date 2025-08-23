מה זהAPI3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול API3ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקAPI3 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים API3אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAPI3 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

API3תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה API3 (API3) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות API3 (API3) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור API3.

בדוק את API3 תחזית המחיר עכשיו‏!

API3 (API3) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של API3 (API3) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על API3 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות API3 (API3)

מחפש איך לקנותAPI3? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש API3ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

API3 למטבעות מקומיים

API3 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של API3, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על API3 כמה שווה API3 (API3) היום? החי API3המחיר ב USD הוא 1.2942 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי API3 ל USD? $ 1.2942 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של API3 ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של API3? שווי השוק של API3 הוא $ 111.85M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של API3? ההיצע במחזור של API3 הוא 86.42M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של API3? ‏‏API3 השיג מחיר שיא (ATH) של 10.30624803 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של API3? API3 ‏‏רשם מחירATL של 0.49636310987915105 USD . מהו נפח המסחר של API3? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור API3 הוא $ 3.74M USD . האם API3 יעלה השנה? API3 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את API3 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

API3 (API3) עדכונים חשובים מהתעשייה

