עוד על API3

API3 מידע על מחיר

API3 מסמך לבן

API3 אתר רשמי

API3 טוקניומיקה

API3 תחזית מחיר

API3 היסטוריה

API3 מדריך קנייה

API3ממיר מטבעות לפיאט

API3 ספוט

API3 חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

API3 סֵמֶל

API3 מְחִיר(API3)

1 API3 ל USDמחיר חי:

$1.2948
$1.2948$1.2948
-6.28%1D
USD
API3 (API3) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:20:22 (UTC+8)

API3 (API3) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 1.2711
$ 1.2711$ 1.2711
24 שעות נמוך
$ 1.4142
$ 1.4142$ 1.4142
גבוה 24 שעות

$ 1.2711
$ 1.2711$ 1.2711

$ 1.4142
$ 1.4142$ 1.4142

$ 10.30624803
$ 10.30624803$ 10.30624803

$ 0.49636310987915105
$ 0.49636310987915105$ 0.49636310987915105

+0.34%

-6.27%

+54.49%

+54.49%

API3 (API3) המחיר בזמן אמת של הוא $ 1.2942. במהלך 24 השעות האחרונות, API3 נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.2711 לבין שיא של $ 1.4142, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. API3השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 10.30624803, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.49636310987915105.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, API3 השתנה ב +0.34% במהלך השעה האחרונה, -6.27% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+54.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

API3 (API3) מידע שוק

No.341

$ 111.85M
$ 111.85M$ 111.85M

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

$ 195.40M
$ 195.40M$ 195.40M

86.42M
86.42M 86.42M

150,984,694.4935871
150,984,694.4935871 150,984,694.4935871

ETH

שווי השוק הנוכחי של API3 הוא $ 111.85M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.74M. ההיצע במחזור של API3 הוא 86.42M, עם היצע כולל של 150984694.4935871. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 195.40M.

API3 (API3) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של API3היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.086762-6.27%
30 ימים$ +0.5367+70.85%
60 ימים$ +0.6994+117.58%
90 ימים$ +0.4803+59.01%
API3 שינוי מחיר היום

היום,API3 רשם שינוי של $ -0.086762 (-6.27%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

API3 שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.5367 (+70.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

API3 שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,API3 ראה שינוי של $ +0.6994 (+117.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

API3 שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.4803 (+59.01%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של API3 (API3)?

בדוק את API3 עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAPI3 (API3)

Users can create powerful decentralized applications with API3’s decentrally governed and quantifiably secure data feeds.

API3 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול API3ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAPI3 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים API3אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAPI3 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

API3תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה API3 (API3) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות API3 (API3) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור API3.

בדוק את API3 תחזית המחיר עכשיו‏!

API3 (API3) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של API3 (API3) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על API3 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות API3 (API3)

מחפש איך לקנותAPI3? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש API3ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

API3 למטבעות מקומיים

1 API3(API3) ל VND
34,056.873
1 API3(API3) ל AUD
A$1.980126
1 API3(API3) ל GBP
0.957708
1 API3(API3) ל EUR
1.10007
1 API3(API3) ל USD
$1.2942
1 API3(API3) ל MYR
RM5.43564
1 API3(API3) ל TRY
53.049258
1 API3(API3) ל JPY
¥190.2474
1 API3(API3) ל ARS
ARS$1,737.178776
1 API3(API3) ל RUB
104.649012
1 API3(API3) ל INR
113.268384
1 API3(API3) ל IDR
Rp20,874.190626
1 API3(API3) ל KRW
1,797.488496
1 API3(API3) ל PHP
73.329372
1 API3(API3) ל EGP
￡E.62.781642
1 API3(API3) ל BRL
R$7.001622
1 API3(API3) ל CAD
C$1.785996
1 API3(API3) ל BDT
157.452372
1 API3(API3) ל NGN
1,978.89651
1 API3(API3) ל COP
$5,197.584852
1 API3(API3) ל ZAR
R.22.726152
1 API3(API3) ל UAH
53.64459
1 API3(API3) ל VES
Bs181.188
1 API3(API3) ל CLP
$1,242.432
1 API3(API3) ל PKR
Rs366.931584
1 API3(API3) ל KZT
692.448768
1 API3(API3) ל THB
฿41.945022
1 API3(API3) ל TWD
NT$39.434274
1 API3(API3) ל AED
د.إ4.749714
1 API3(API3) ל CHF
Fr1.03536
1 API3(API3) ל HKD
HK$10.107702
1 API3(API3) ל AMD
֏495.471528
1 API3(API3) ל MAD
.د.م11.6478
1 API3(API3) ל MXN
$24.033294
1 API3(API3) ל SAR
ريال4.85325
1 API3(API3) ל PLN
4.710888
1 API3(API3) ל RON
лв5.578002
1 API3(API3) ל SEK
kr12.307842
1 API3(API3) ל BGN
лв2.161314
1 API3(API3) ל HUF
Ft439.44561
1 API3(API3) ל CZK
27.139374
1 API3(API3) ל KWD
د.ك0.394731
1 API3(API3) ל ILS
4.361454
1 API3(API3) ל AOA
Kz1,179.753894
1 API3(API3) ל BHD
.د.ب0.4879134
1 API3(API3) ל BMD
$1.2942
1 API3(API3) ל DKK
kr8.244054
1 API3(API3) ל HNL
L33.882156
1 API3(API3) ל MUR
59.067288
1 API3(API3) ל NAD
$22.687326
1 API3(API3) ל NOK
kr13.032594
1 API3(API3) ל NZD
$2.20014
1 API3(API3) ל PAB
B/.1.2942
1 API3(API3) ל PGK
K5.461524
1 API3(API3) ל QAR
ر.ق4.697946
1 API3(API3) ל RSD
дин.129.575304

API3 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של API3, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAPI3 הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על API3

כמה שווה API3 (API3) היום?
החי API3המחיר ב USD הוא 1.2942 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי API3 ל USD?
המחיר הנוכחי של API3 ל USD הוא $ 1.2942. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של API3?
שווי השוק של API3 הוא $ 111.85M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של API3?
ההיצע במחזור של API3 הוא 86.42M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של API3?
‏‏API3 השיג מחיר שיא (ATH) של 10.30624803 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של API3?
API3 ‏‏רשם מחירATL של 0.49636310987915105 USD.
מהו נפח המסחר של API3?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור API3 הוא $ 3.74M USD.
האם API3 יעלה השנה?
API3 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את API3 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:20:22 (UTC+8)

API3 (API3) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

API3-ל-USD מחשבון

סְכוּם

API3
API3
USD
USD

1 API3 = 1.2942 USD

מסחרAPI3

USDTAPI3
$1.2948
$1.2948$1.2948
-6.30%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד