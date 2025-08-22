AptosLaunch Token (ALT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002704. במהלך 24 השעות האחרונות, ALT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002602 לבין שיא של $ 0.002819, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.23468925036223579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001561695130827117.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALT השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -0.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AptosLaunch Token (ALT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של AptosLaunch Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.94K. ההיצע במחזור של ALT הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 270.40K.
AptosLaunch Token (ALT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AptosLaunch Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00001988
-0.73%
30 ימים
$ -0.00015
-5.26%
60 ימים
$ +0.000638
+30.88%
90 ימים
$ -0.001976
-42.23%
AptosLaunch Token שינוי מחיר היום
היום,ALT רשם שינוי של $ -0.00001988 (-0.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AptosLaunch Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00015 (-5.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AptosLaunch Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALT ראה שינוי של $ +0.000638 (+30.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AptosLaunch Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001976 (-42.23%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.
AptosLaunch Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AptosLaunch Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקALT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AptosLaunch Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAptosLaunch Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
איך לקנות AptosLaunch Token (ALT)
מחפש איך לקנותAptosLaunch Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AptosLaunch Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.