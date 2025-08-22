עוד על ALT

AptosLaunch Token סֵמֶל

AptosLaunch Token מְחִיר(ALT)

1 ALT ל USDמחיר חי:

$0.002704
$0.002704$0.002704
-0.73%1D
USD
AptosLaunch Token (ALT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:49:42 (UTC+8)

AptosLaunch Token (ALT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002602
$ 0.002602$ 0.002602
24 שעות נמוך
$ 0.002819
$ 0.002819$ 0.002819
גבוה 24 שעות

$ 0.002602
$ 0.002602$ 0.002602

$ 0.002819
$ 0.002819$ 0.002819

$ 0.23468925036223579
$ 0.23468925036223579$ 0.23468925036223579

$ 0.001561695130827117
$ 0.001561695130827117$ 0.001561695130827117

+0.11%

-0.73%

-4.52%

-4.52%

AptosLaunch Token (ALT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002704. במהלך 24 השעות האחרונות, ALT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002602 לבין שיא של $ 0.002819, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.23468925036223579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001561695130827117.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALT השתנה ב +0.11% במהלך השעה האחרונה, -0.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AptosLaunch Token (ALT) מידע שוק

No.4037

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.94K
$ 99.94K$ 99.94K

$ 270.40K
$ 270.40K$ 270.40K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

APTOS

שווי השוק הנוכחי של AptosLaunch Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.94K. ההיצע במחזור של ALT הוא 0.00, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 270.40K.

AptosLaunch Token (ALT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AptosLaunch Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00001988-0.73%
30 ימים$ -0.00015-5.26%
60 ימים$ +0.000638+30.88%
90 ימים$ -0.001976-42.23%
AptosLaunch Token שינוי מחיר היום

היום,ALT רשם שינוי של $ -0.00001988 (-0.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AptosLaunch Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00015 (-5.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AptosLaunch Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALT ראה שינוי של $ +0.000638 (+30.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AptosLaunch Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001976 (-42.23%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AptosLaunch Token (ALT)?

בדוק את AptosLaunch Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAptosLaunch Token (ALT)

AptosLaunch is a community-driven Launchpad built on the Aptos Chain, powering the Aptos Web 3.0 Economy. It strives to empower crypto projects with the ability to raise liquidity on the safest and most scalable Layer 1 blockchain - Aptos.

AptosLaunch Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AptosLaunch Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקALT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AptosLaunch Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAptosLaunch Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AptosLaunch Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AptosLaunch Token (ALT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AptosLaunch Token (ALT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AptosLaunch Token.

בדוק את AptosLaunch Token תחזית המחיר עכשיו‏!

AptosLaunch Token (ALT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AptosLaunch Token (ALT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AptosLaunch Token (ALT)

מחפש איך לקנותAptosLaunch Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AptosLaunch Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ALT למטבעות מקומיים

AptosLaunch Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AptosLaunch Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAptosLaunch Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AptosLaunch Token

כמה שווה AptosLaunch Token (ALT) היום?
החי ALTהמחיר ב USD הוא 0.002704 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALT ל USD?
המחיר הנוכחי של ALT ל USD הוא $ 0.002704. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AptosLaunch Token?
שווי השוק של ALT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALT?
ההיצע במחזור של ALT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALT?
‏‏ALT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.23468925036223579 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALT?
ALT ‏‏רשם מחירATL של 0.001561695130827117 USD.
מהו נפח המסחר של ALT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALT הוא $ 99.94K USD.
האם ALT יעלה השנה?
ALT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:49:42 (UTC+8)

