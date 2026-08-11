AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) ניתוח טכני היום דף AlpineF1TeamFanToken הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ALPINE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של AlpineF1TeamFanToken למטה. הירשם

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.3446 -- +8.87% +10.27% -15.69%

AlpineF1TeamFanToken אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של AlpineF1TeamFanToken במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 1 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 1 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.3444 0.3443 R2 0.3443 0.3442 R1 0.3442 0.3442 PP 0.3441 0.3441 S1 0.344 0.344 S2 0.3439 0.344 S3 0.3438 0.3439

AlpineF1TeamFanToken אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.03M $5.57 M $5.61 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $1.05 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.01 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $1.33 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.32 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. AlpineF1TeamFanToken זרימת הון זרימת נטו פנימה ALPINEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.02 M 0.34 2026-08-20 -$0.06 M 0.33 2026-08-19 -$0.30 M 0.33 2026-08-18 $0.29 M 0.40 2026-08-17 -$0.05 M 0.31 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

סחור ב AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) בשווקים של MEXC חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב AlpineF1TeamFanToken מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות. זוגות מחיר שינוי 24 שעות נפח 24 שעות / USDT ALPINE $0.3446 $0.3446 $0.3446 +3.88% 268.56K (USDT) סַחַר