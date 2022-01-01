AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AlpineF1TeamFanToken (ALPINE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) מידע The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences. אתר רשמי: https://www.binance.com/en/fan-token/team-profile/alpine מסמך לבן: https://research.binance.com/en/projects/alpine-f1 סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x287880Ea252b52b63Cc5f40a2d3E5A44aa665a76 קנה ALPINEעכשיו!

שווי שוק: $ 34.47M
ההיצע הכולל: $ 40.00M
אספקה במחזור: $ 18.72M
FDV (שווי מדולל מלא): $ 73.66M
שיא כל הזמנים: $ 5.886
שפל כל הזמנים: $ 0.5916579141562345
מחיר נוכחי: $ 1.8415

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ALPINE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ALPINEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ALPINEטוקניומיקה, חקרו אתALPINEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ALPINEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ALPINE עכשיו את היסטוריית המחירים!

