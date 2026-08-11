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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על My Neighbor Alice, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על My Neighbor Alice, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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My Neighbor Alice (ALICE) ניתוח טכני היום

My Neighbor Alice (ALICE) ניתוח טכני היום

דף My Neighbor Alice הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ALICE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של My Neighbor Alice למטה.

My Neighbor Alice (ALICE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.15041--+30.34%+24.14%+20.53%
למידע נוסף על My Neighbor Alice מחיר

My Neighbor Alice אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של My Neighbor Alice במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 4
קנה 15
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 1קנה 13
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 3קנה 2
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.1505
0.1504
R2
0.1504
0.1504
R1
0.1504
0.1504
PP
0.1503
0.1503
S1
0.1503
0.1503
S2
0.1502
0.1503
S3
0.1502
0.1502

My Neighbor Alice אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.14M
$1.63 M
$1.77 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.15 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.16 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.06 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.05 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

My Neighbor Alice זרימת הון

זרימת נטו פנימהALICEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.05 M0.15
2026-08-20-$0.08 M0.15
2026-08-19-$0.14 M0.14
2026-08-18-$0.02 M0.13
2026-08-17-$0.34 M0.13

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על My Neighbor Alice

סחור ב My Neighbor Alice (ALICE) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב My Neighbor Alice מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTALICE
$0.15041
$0.15041$0.15041
+0.27%
828.31K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ALICE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ALICE
ALICE
USD
USD

1 ALICE = 0.1504 USD

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