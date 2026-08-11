My Neighbor Alice (ALICE) ניתוח טכני היום דף My Neighbor Alice הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ALICE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של My Neighbor Alice למטה. הירשם

My Neighbor Alice (ALICE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.15041 -- +30.34% +24.14% +20.53%

My Neighbor Alice אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של My Neighbor Alice במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 4 קנה 15 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 1 קנה 13 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 7 נייטרלי 3 קנה 2 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.1505 0.1504 R2 0.1504 0.1504 R1 0.1504 0.1504 PP 0.1503 0.1503 S1 0.1503 0.1503 S2 0.1502 0.1503 S3 0.1502 0.1502

My Neighbor Alice אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.14M $1.63 M $1.77 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.15 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.16 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $1.06 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.05 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. My Neighbor Alice זרימת הון זרימת נטו פנימה ALICEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.05 M 0.15 2026-08-20 -$0.08 M 0.15 2026-08-19 -$0.14 M 0.14 2026-08-18 -$0.02 M 0.13 2026-08-17 -$0.34 M 0.13 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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