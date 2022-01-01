My Neighbor Alice (ALICE) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי My Neighbor Alice (ALICE), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

My Neighbor Alice (ALICE) מידע My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends. אתר רשמי: https://www.myneighboralice.com/ מסמך לבן: https://whitepaper.myneighboralice.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9ARQsBfAn65q522cEqSJuse3cLhA31jgWDBGQHeiq7Mg קנה ALICEעכשיו!

My Neighbor Alice (ALICE) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור My Neighbor Alice (ALICE), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M שיא כל הזמנים: $ 28.641 $ 28.641 $ 28.641 שפל כל הזמנים: $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 $ 0.3139154720406003 מחיר נוכחי: $ 0.3672 $ 0.3672 $ 0.3672 למידע נוסף על My Neighbor Alice (ALICE) מחיר

My Neighbor Alice (ALICE) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של My Neighbor Alice (ALICE) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ALICE אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ALICEהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ALICEטוקניומיקה, חקרו אתALICEהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ALICE מעוניין להוסיף את My Neighbor Alice (ALICE) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ALICE, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ALICE ב-MEXC עכשיו!

My Neighbor Alice (ALICE) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ALICEעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ALICE עכשיו את היסטוריית המחירים!

ALICE חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ALICE עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ALICE משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ALICEעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

