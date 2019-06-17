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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Algorand, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Algorand, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Algorand (ALGO) ניתוח טכני היום

Algorand (ALGO) ניתוח טכני היום

דף Algorand הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ALGO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Algorand למטה.

Algorand (ALGO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.08686--+10.28%+2.71%-22.24%
למידע נוסף על Algorand מחיר

Algorand אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Algorand במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 6
נייטרלי 2
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 6נייטרלי 2קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.08683
0.08682
R2
0.08682
0.08682
R1
0.08682
0.08682
PP
0.08681
0.08681
S1
0.08681
0.08681
S2
0.0868
0.08681
S3
0.0868
0.0868

Algorand אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.27M
$2.10 M
$2.37 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.26M
קניות פעילות ל-3 ימים
$3.33 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$3.59 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.15M
קניות פעילות ל-7 ימים
$6.68 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$6.83 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Algorand זרימת הון

זרימת נטו פנימהALGOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.04 M0.09
2026-08-20$0.68 M0.09
2026-08-19$0.18 M0.08
2026-08-18-$0.22 M0.08
2026-08-17$0.17 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Algorand

סחור ב Algorand (ALGO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Algorand מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTALGO
$0.08686
$0.08686$0.08686
+0.47%
1.50M (USDT)
/USDCALGO
$0.08687
$0.08687$0.08687
+0.70%
472.94K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ALGO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ALGO
ALGO
USD
USD

1 ALGO = 0.08686 USD

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