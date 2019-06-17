Algorand (ALGO) ניתוח טכני היום דף Algorand הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ALGO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Algorand למטה. הירשם

Algorand (ALGO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.08686 -- +10.28% +2.71% -22.24%

Algorand אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Algorand במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 6 נייטרלי 2 קנה 18 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 6 נייטרלי 2 קנה 4 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.08683 0.08682 R2 0.08682 0.08682 R1 0.08682 0.08682 PP 0.08681 0.08681 S1 0.08681 0.08681 S2 0.0868 0.08681 S3 0.0868 0.0868

Algorand אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.27M $2.10 M $2.37 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.26M קניות פעילות ל-3 ימים $3.33 M מכירות פעילות ל-3 ימים $3.59 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.15M קניות פעילות ל-7 ימים $6.68 M מכירות פעילות ל-7 ימים $6.83 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Algorand זרימת הון זרימת נטו פנימה ALGOUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.04 M 0.09 2026-08-20 $0.68 M 0.09 2026-08-19 $0.18 M 0.08 2026-08-18 -$0.22 M 0.08 2026-08-17 $0.17 M 0.08 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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