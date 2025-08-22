Agro Global Token V2 (AGRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002506. במהלך 24 השעות האחרונות, AGRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002364 לבין שיא של $ 0.0002512, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001761875640261186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000118143063261035.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGRO השתנה ב +1.29% במהלך השעה האחרונה, +4.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Agro Global Token V2 (AGRO) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Agro Global Token V2 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.93K. ההיצע במחזור של AGRO הוא 0.00, עם היצע כולל של 95000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.81M.
Agro Global Token V2 (AGRO) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Agro Global Token V2היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.000011181
+4.67%
30 ימים
$ -0.0000218
-8.01%
60 ימים
$ -0.0000172
-6.43%
90 ימים
$ -0.0000341
-11.98%
Agro Global Token V2 שינוי מחיר היום
היום,AGRO רשם שינוי של $ +0.000011181 (+4.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Agro Global Token V2 שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000218 (-8.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Agro Global Token V2 שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AGRO ראה שינוי של $ -0.0000172 (-6.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Agro Global Token V2 שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000341 (-11.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Agro Global Token V2 (AGRO)?
Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.
Agro Global Token V2 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Agro Global Token V2ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAGRO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Agro Global Token V2אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAgro Global Token V2 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Agro Global Token V2תחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Agro Global Token V2 (AGRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agro Global Token V2 (AGRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agro Global Token V2.
הבנת הטוקנומיקה של Agro Global Token V2 (AGRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Agro Global Token V2 (AGRO)
מחפש איך לקנותAgro Global Token V2? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Agro Global Token V2ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.