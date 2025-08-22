עוד על AGRO

AGRO מידע על מחיר

AGRO מסמך לבן

AGRO אתר רשמי

AGRO טוקניומיקה

AGRO תחזית מחיר

AGRO היסטוריה

AGRO מדריך קנייה

AGROממיר מטבעות לפיאט

AGRO ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Agro Global Token V2 סֵמֶל

Agro Global Token V2 מְחִיר(AGRO)

1 AGRO ל USDמחיר חי:

$0.0002506
$0.0002506$0.0002506
+4.67%1D
USD
Agro Global Token V2 (AGRO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:48:15 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0002364
$ 0.0002364$ 0.0002364
24 שעות נמוך
$ 0.0002512
$ 0.0002512$ 0.0002512
גבוה 24 שעות

$ 0.0002364
$ 0.0002364$ 0.0002364

$ 0.0002512
$ 0.0002512$ 0.0002512

$ 0.001761875640261186
$ 0.001761875640261186$ 0.001761875640261186

$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035$ 0.000118143063261035

+1.29%

+4.67%

-16.53%

-16.53%

Agro Global Token V2 (AGRO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002506. במהלך 24 השעות האחרונות, AGRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002364 לבין שיא של $ 0.0002512, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.001761875640261186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000118143063261035.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGRO השתנה ב +1.29% במהלך השעה האחרונה, +4.67% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Agro Global Token V2 (AGRO) מידע שוק

No.5415

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.93K
$ 1.93K$ 1.93K

$ 23.81M
$ 23.81M$ 23.81M

0.00
0.00 0.00

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

95,000,000,000
95,000,000,000 95,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Agro Global Token V2 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.93K. ההיצע במחזור של AGRO הוא 0.00, עם היצע כולל של 95000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.81M.

Agro Global Token V2 (AGRO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Agro Global Token V2היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000011181+4.67%
30 ימים$ -0.0000218-8.01%
60 ימים$ -0.0000172-6.43%
90 ימים$ -0.0000341-11.98%
Agro Global Token V2 שינוי מחיר היום

היום,AGRO רשם שינוי של $ +0.000011181 (+4.67%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Agro Global Token V2 שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000218 (-8.01%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Agro Global Token V2 שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AGRO ראה שינוי של $ -0.0000172 (-6.43%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Agro Global Token V2 שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0000341 (-11.98%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Agro Global Token V2 (AGRO)?

בדוק את Agro Global Token V2 עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAgro Global Token V2 (AGRO)

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Agro Global Token V2 זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Agro Global Token V2ההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAGRO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Agro Global Token V2אודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAgro Global Token V2 לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Agro Global Token V2תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Agro Global Token V2 (AGRO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Agro Global Token V2 (AGRO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Agro Global Token V2.

בדוק את Agro Global Token V2 תחזית המחיר עכשיו‏!

Agro Global Token V2 (AGRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Agro Global Token V2 (AGRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Agro Global Token V2 (AGRO)

מחפש איך לקנותAgro Global Token V2? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Agro Global Token V2ב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AGRO למטבעות מקומיים

1 Agro Global Token V2(AGRO) ל VND
6.594539
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל AUD
A$0.000385924
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל GBP
0.000185444
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל EUR
0.00021301
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל USD
$0.0002506
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל MYR
RM0.00105252
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל TRY
0.0102746
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל JPY
¥0.0368382
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל ARS
ARS$0.3310426
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל RUB
0.02019836
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל INR
0.021947548
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל IDR
Rp4.041934918
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל KRW
0.348053328
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל PHP
0.01422155
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל EGP
￡E.0.012156606
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל BRL
R$0.001363264
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל CAD
C$0.000345828
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל BDT
0.030207324
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל NGN
0.382593526
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל COP
$1.0024
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל ZAR
R.0.004393018
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל UAH
0.010264576
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל VES
Bs0.035084
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל CLP
$0.2403254
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל PKR
Rs0.070471226
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל KZT
0.133509656
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל THB
฿0.00813197
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל TWD
NT$0.007638288
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל AED
د.إ0.000919702
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל CHF
Fr0.00020048
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל HKD
HK$0.001957186
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל AMD
֏0.094887184
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל MAD
.د.م0.002247882
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל MXN
$0.004671184
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל SAR
ريال0.00093975
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל PLN
0.000912184
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל RON
лв0.001082592
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל SEK
kr0.002385712
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל BGN
лв0.000418502
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל HUF
Ft0.085236578
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל CZK
0.005260094
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל KWD
د.ك0.000076433
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל ILS
0.000847028
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל AOA
Kz0.228439442
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל BHD
.د.ب0.0000944762
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל BMD
$0.0002506
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל DKK
kr0.001598828
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל HNL
L0.006498058
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל MUR
0.011437384
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל NAD
$0.004380488
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל NOK
kr0.002536072
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל NZD
$0.00042602
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל PAB
B/.0.0002506
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל PGK
K0.001047508
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל QAR
ر.ق0.000904666
1 Agro Global Token V2(AGRO) ל RSD
дин.0.025115132

Agro Global Token V2 מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Agro Global Token V2, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAgro Global Token V2 הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Agro Global Token V2

כמה שווה Agro Global Token V2 (AGRO) היום?
החי AGROהמחיר ב USD הוא 0.0002506 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGRO ל USD?
המחיר הנוכחי של AGRO ל USD הוא $ 0.0002506. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Agro Global Token V2?
שווי השוק של AGRO הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGRO?
ההיצע במחזור של AGRO הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGRO?
‏‏AGRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.001761875640261186 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGRO?
AGRO ‏‏רשם מחירATL של 0.000118143063261035 USD.
מהו נפח המסחר של AGRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGRO הוא $ 1.93K USD.
האם AGRO יעלה השנה?
AGRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:48:15 (UTC+8)

Agro Global Token V2 (AGRO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AGRO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AGRO
AGRO
USD
USD

1 AGRO = 0.0002506 USD

מסחרAGRO

USDTAGRO
$0.0002506
$0.0002506$0.0002506
+4.54%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד