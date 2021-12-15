AGRO

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

שֵׁםAGRO

דירוגNo.6887

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע95,000,000,000

אספקה כוללת95,000,000,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.001761875640261186,2021-12-15

המחיר הנמוך ביותר0.000118143063261035,2022-01-18

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מבואAgro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

AGRO/USDT
Agro Global Token V2
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (AGRO)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
Loading...