Agro Global Token V2 (AGRO) מידע Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture. אתר רשמי: https://agroglobal.network מסמך לבן: http://agroglobal.network/images/agro.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c קנה AGROעכשיו!

Agro Global Token V2 (AGRO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Agro Global Token V2 (AGRO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 95.00B $ 95.00B $ 95.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 21.91M $ 21.91M $ 21.91M שיא כל הזמנים: $ 0.00085 $ 0.00085 $ 0.00085 שפל כל הזמנים: $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 $ 0.000118143063261035 מחיר נוכחי: $ 0.0002306 $ 0.0002306 $ 0.0002306 למידע נוסף על Agro Global Token V2 (AGRO) מחיר

Agro Global Token V2 (AGRO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Agro Global Token V2 (AGRO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AGRO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AGROהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AGROטוקניומיקה, חקרו אתAGROהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Agro Global Token V2 (AGRO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AGROעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AGRO עכשיו את היסטוריית המחירים!

