עוד על ACS

ACS מידע על מחיר

ACS מסמך לבן

ACS אתר רשמי

ACS טוקניומיקה

ACS תחזית מחיר

ACS היסטוריה

ACS מדריך קנייה

ACSממיר מטבעות לפיאט

ACS ספוט

ACS חוזים עתידיים של USDT-M

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Access Protocol סֵמֶל

Access Protocol מְחִיר(ACS)

1 ACS ל USDמחיר חי:

$0.0010837
$0.0010837$0.0010837
+0.98%1D
USD
Access Protocol (ACS) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:56:57 (UTC+8)

Access Protocol (ACS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0010671
$ 0.0010671$ 0.0010671
24 שעות נמוך
$ 0.0010966
$ 0.0010966$ 0.0010966
גבוה 24 שעות

$ 0.0010671
$ 0.0010671$ 0.0010671

$ 0.0010966
$ 0.0010966$ 0.0010966

$ 0.01735325179575623
$ 0.01735325179575623$ 0.01735325179575623

$ 0.001040604805783683
$ 0.001040604805783683$ 0.001040604805783683

+0.06%

+0.98%

+1.28%

+1.28%

Access Protocol (ACS) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0010837. במהלך 24 השעות האחרונות, ACS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0010671 לבין שיא של $ 0.0010966, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01735325179575623, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.001040604805783683.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACS השתנה ב +0.06% במהלך השעה האחרונה, +0.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Access Protocol (ACS) מידע שוק

No.611

$ 45.94M
$ 45.94M$ 45.94M

$ 54.58K
$ 54.58K$ 54.58K

$ 96.68M
$ 96.68M$ 96.68M

42.39B
42.39B 42.39B

--
----

89,214,078,180.14346
89,214,078,180.14346 89,214,078,180.14346

SOL

שווי השוק הנוכחי של Access Protocol הוא $ 45.94M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.58K. ההיצע במחזור של ACS הוא 42.39B, עם היצע כולל של 89214078180.14346. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.68M.

Access Protocol (ACS) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Access Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.000010517+0.98%
30 ימים$ -0.0002011-15.66%
60 ימים$ -0.0000557-4.89%
90 ימים$ -0.0002986-21.61%
Access Protocol שינוי מחיר היום

היום,ACS רשם שינוי של $ +0.000010517 (+0.98%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Access Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002011 (-15.66%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Access Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ACS ראה שינוי של $ -0.0000557 (-4.89%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Access Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0002986 (-21.61%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Access Protocol (ACS)?

בדוק את Access Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAccess Protocol (ACS)

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

Access Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Access Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקACS את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Access Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAccess Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Access Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Access Protocol (ACS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Access Protocol (ACS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Access Protocol.

בדוק את Access Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

Access Protocol (ACS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Access Protocol (ACS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ACS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Access Protocol (ACS)

מחפש איך לקנותAccess Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Access Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ACS למטבעות מקומיים

1 Access Protocol(ACS) ל VND
28.5175655
1 Access Protocol(ACS) ל AUD
A$0.001658061
1 Access Protocol(ACS) ל GBP
0.000801938
1 Access Protocol(ACS) ל EUR
0.000921145
1 Access Protocol(ACS) ל USD
$0.0010837
1 Access Protocol(ACS) ל MYR
RM0.00455154
1 Access Protocol(ACS) ל TRY
0.044420863
1 Access Protocol(ACS) ל JPY
¥0.1593039
1 Access Protocol(ACS) ל ARS
ARS$1.4315677
1 Access Protocol(ACS) ל RUB
0.087606308
1 Access Protocol(ACS) ל INR
0.094899609
1 Access Protocol(ACS) ל IDR
Rp17.479029811
1 Access Protocol(ACS) ל KRW
1.503048552
1 Access Protocol(ACS) ל PHP
0.061391605
1 Access Protocol(ACS) ל EGP
￡E.0.052548613
1 Access Protocol(ACS) ל BRL
R$0.005873654
1 Access Protocol(ACS) ל CAD
C$0.001495506
1 Access Protocol(ACS) ל BDT
0.131842942
1 Access Protocol(ACS) ל NGN
1.657031485
1 Access Protocol(ACS) ל COP
$4.352204222
1 Access Protocol(ACS) ל ZAR
R.0.019008098
1 Access Protocol(ACS) ל UAH
0.044919365
1 Access Protocol(ACS) ל VES
Bs0.151718
1 Access Protocol(ACS) ל CLP
$1.0392683
1 Access Protocol(ACS) ל PKR
Rs0.307250624
1 Access Protocol(ACS) ל KZT
0.579822848
1 Access Protocol(ACS) ל THB
฿0.035155228
1 Access Protocol(ACS) ל TWD
NT$0.033009502
1 Access Protocol(ACS) ל AED
د.إ0.003977179
1 Access Protocol(ACS) ל CHF
Fr0.00086696
1 Access Protocol(ACS) ל HKD
HK$0.008463697
1 Access Protocol(ACS) ל AMD
֏0.413778334
1 Access Protocol(ACS) ל MAD
.د.م0.0097533
1 Access Protocol(ACS) ל MXN
$0.020200168
1 Access Protocol(ACS) ל SAR
ريال0.004063875
1 Access Protocol(ACS) ל PLN
0.003944668
1 Access Protocol(ACS) ל RON
лв0.004681584
1 Access Protocol(ACS) ל SEK
kr0.010316824
1 Access Protocol(ACS) ל BGN
лв0.001809779
1 Access Protocol(ACS) ל HUF
Ft0.368479674
1 Access Protocol(ACS) ל CZK
0.022746863
1 Access Protocol(ACS) ל KWD
د.ك0.0003305285
1 Access Protocol(ACS) ל ILS
0.003652069
1 Access Protocol(ACS) ל AOA
Kz0.987868409
1 Access Protocol(ACS) ל BHD
.د.ب0.0004085549
1 Access Protocol(ACS) ל BMD
$0.0010837
1 Access Protocol(ACS) ל DKK
kr0.006914006
1 Access Protocol(ACS) ל HNL
L0.028371266
1 Access Protocol(ACS) ל MUR
0.049460068
1 Access Protocol(ACS) ל NAD
$0.018997261
1 Access Protocol(ACS) ל NOK
kr0.010934533
1 Access Protocol(ACS) ל NZD
$0.00184229
1 Access Protocol(ACS) ל PAB
B/.0.0010837
1 Access Protocol(ACS) ל PGK
K0.004573214
1 Access Protocol(ACS) ל QAR
ر.ق0.003933831
1 Access Protocol(ACS) ל RSD
дин.0.108597577

Access Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Access Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAccess Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Access Protocol

כמה שווה Access Protocol (ACS) היום?
החי ACSהמחיר ב USD הוא 0.0010837 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ACS ל USD?
המחיר הנוכחי של ACS ל USD הוא $ 0.0010837. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Access Protocol?
שווי השוק של ACS הוא $ 45.94M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ACS?
ההיצע במחזור של ACS הוא 42.39B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ACS?
‏‏ACS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01735325179575623 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ACS?
ACS ‏‏רשם מחירATL של 0.001040604805783683 USD.
מהו נפח המסחר של ACS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ACS הוא $ 54.58K USD.
האם ACS יעלה השנה?
ACS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ACS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:56:57 (UTC+8)

Access Protocol (ACS) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ACS-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ACS
ACS
USD
USD

1 ACS = 0.0010837 USD

מסחרACS

USDTACS
$0.0010837
$0.0010837$0.0010837
+1.03%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד