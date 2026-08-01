8lends מחיר היום

מחיר 8lends (8LNDS) בזמן אמת היום הוא $ 0.01723996, עם שינוי של 8.96% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 8LNDS ל USD הוא $ 0.01723996 לכל 8LNDS.

8lends כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 773,968, עם היצע במחזור של 44.89M 8LNDS. ב‑24 השעות האחרונות, 8LNDS סחר בין $ 0.01572668 (נמוך) ל $ 0.0173647 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01829979, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01444463.

ביצועים לטווח קצר, 8LNDS נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -2.92% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 25.89K.

8lends (8LNDS) מידע שוק

שווי שוק $ 773.97K$ 773.97K $ 773.97K נפח (24 שעות) $ 25.89K$ 25.89K $ 25.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M אספקת מחזור 44.89M 44.89M 44.89M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 8lends הוא $ 773.97K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 25.89K. ההיצע במחזור של 8LNDS הוא 44.89M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.72M.