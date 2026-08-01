6Chicken9 מחיר היום

מחיר 6Chicken9 (POP) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 9.86% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ POP ל USD הוא $ 0 לכל POP.

6Chicken9 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,069.39, עם היצע במחזור של 974.06M POP. ב‑24 השעות האחרונות, POP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, POP נע ב +0.16% בשעה האחרונה ו +37.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

6Chicken9 (POP) מידע שוק

שווי שוק $ 15.07K$ 15.07K $ 15.07K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.07K$ 15.07K $ 15.07K אספקת מחזור 974.06M 974.06M 974.06M אספקה כוללת 974,058,810.69218 974,058,810.69218 974,058,810.69218

שווי השוק הנוכחי של 6Chicken9 הוא $ 15.07K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של POP הוא 974.06M, עם היצע כולל של 974058810.69218. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.07K.