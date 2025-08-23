עוד על 3ULL

3ULL סֵמֶל

3ULL מְחִיר(3ULL)

1 3ULL ל USDמחיר חי:

$0.0006263
$0.0006263$0.0006263
-1.57%1D
USD
3ULL (3ULL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:07:41 (UTC+8)

3ULL (3ULL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0006076
$ 0.0006076$ 0.0006076
24 שעות נמוך
$ 0.0006687
$ 0.0006687$ 0.0006687
גבוה 24 שעות

$ 0.0006076
$ 0.0006076$ 0.0006076

$ 0.0006687
$ 0.0006687$ 0.0006687

$ 0.010498957183248165
$ 0.010498957183248165$ 0.010498957183248165

$ 0.000275923973430748
$ 0.000275923973430748$ 0.000275923973430748

+0.24%

-1.56%

+5.68%

+5.68%

3ULL (3ULL) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0006263. במהלך 24 השעות האחרונות, 3ULL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0006076 לבין שיא של $ 0.0006687, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 3ULLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.010498957183248165, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000275923973430748.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 3ULL השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -1.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

3ULL (3ULL) מידע שוק

No.1669

$ 2.96M
$ 2.96M$ 2.96M

$ 83.33K
$ 83.33K$ 83.33K

$ 31.32M
$ 31.32M$ 31.32M

4.72B
4.72B 4.72B

50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000

15,591,294,988.832016
15,591,294,988.832016 15,591,294,988.832016

9.44%

PLAYA3ULL

שווי השוק הנוכחי של 3ULL הוא $ 2.96M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 83.33K. ההיצע במחזור של 3ULL הוא 4.72B, עם היצע כולל של 15591294988.832016. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.32M.

3ULL (3ULL) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של 3ULLהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000999-1.56%
30 ימים$ -0.0001668-21.04%
60 ימים$ +0.0002975+90.48%
90 ימים$ +0.0001845+41.76%
3ULL שינוי מחיר היום

היום,3ULL רשם שינוי של $ -0.00000999 (-1.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

3ULL שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0001668 (-21.04%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

3ULL שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,3ULL ראה שינוי של $ +0.0002975 (+90.48%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

3ULL שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0001845 (+41.76%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של 3ULL (3ULL)?

בדוק את 3ULL עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זה3ULL (3ULL)

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

3ULL זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול 3ULLההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוק3ULL את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים 3ULLאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלך3ULL לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

3ULLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 3ULL (3ULL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 3ULL (3ULL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 3ULL.

בדוק את 3ULL תחזית המחיר עכשיו‏!

3ULL (3ULL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 3ULL (3ULL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 3ULL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות 3ULL (3ULL)

מחפש איך לקנות3ULL? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש 3ULLב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

3ULL למטבעות מקומיים

3ULL מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של 3ULL, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתר3ULL הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על 3ULL

כמה שווה 3ULL (3ULL) היום?
החי 3ULLהמחיר ב USD הוא 0.0006263 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 3ULL ל USD?
המחיר הנוכחי של 3ULL ל USD הוא $ 0.0006263. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 3ULL?
שווי השוק של 3ULL הוא $ 2.96M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 3ULL?
ההיצע במחזור של 3ULL הוא 4.72B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 3ULL?
‏‏3ULL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.010498957183248165 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 3ULL?
3ULL ‏‏רשם מחירATL של 0.000275923973430748 USD.
מהו נפח המסחר של 3ULL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 3ULL הוא $ 83.33K USD.
האם 3ULL יעלה השנה?
3ULL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 3ULL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:07:41 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

