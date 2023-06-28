3ULL

PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

שֵׁם3ULL

דירוגNo.1685

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.02%

אספקת מחזור4,723,235,871

מקסימום היצע50,000,000,000

אספקה כוללת15,591,294,988.832016

שיעור מחזור0.0944%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.010498957183248165,2023-12-16

המחיר הנמוך ביותר0.000275923973430748,2023-06-28

בלוקצ'יין ציבוריPLAYA3ULL

מבואPLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

