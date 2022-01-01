3ULL (3ULL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי 3ULL (3ULL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

3ULL (3ULL) מידע PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly. אתר רשמי: https://playa3ull.games מסמך לבן: https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf סייר בלוקים: https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937 קנה 3ULLעכשיו!

3ULL (3ULL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור 3ULL (3ULL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M ההיצע הכולל: $ 15.59B $ 15.59B $ 15.59B אספקה במחזור: $ 4.72B $ 4.72B $ 4.72B FDV (שווי מדולל מלא): $ 28.30M $ 28.30M $ 28.30M שיא כל הזמנים: $ 0.0112001 $ 0.0112001 $ 0.0112001 שפל כל הזמנים: $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 מחיר נוכחי: $ 0.0005659 $ 0.0005659 $ 0.0005659 למידע נוסף על 3ULL (3ULL) מחיר

3ULL (3ULL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של 3ULL (3ULL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של 3ULL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות 3ULLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את 3ULLטוקניומיקה, חקרו את3ULLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

