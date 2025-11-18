1DEV מחיר היום

מחיר 1DEV (1DEV) בזמן אמת היום הוא $ 0.00017271, עם שינוי של 1.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 1DEV ל USD הוא $ 0.00017271 לכל 1DEV.

1DEV כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 146,799, עם היצע במחזור של 849.95M 1DEV. ב‑24 השעות האחרונות, 1DEV סחר בין $ 0.00015505 (נמוך) ל $ 0.00020311 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00079996, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00007646.

ביצועים לטווח קצר, 1DEV נע ב +1.11% בשעה האחרונה ו -29.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

1DEV (1DEV) מידע שוק

שווי שוק $ 146.80K$ 146.80K $ 146.80K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 172.71K$ 172.71K $ 172.71K אספקת מחזור 849.95M 849.95M 849.95M אספקה כוללת 999,954,355.738071 999,954,355.738071 999,954,355.738071

שווי השוק הנוכחי של 1DEV הוא $ 146.80K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 1DEV הוא 849.95M, עם היצע כולל של 999954355.738071. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 172.71K.