קבל 1DEV תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה 1DEV יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של 1DEV % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. -- -- -- 0.00% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה 1DEV תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) 1DEV (1DEV) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, 1DEV ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000199 בשנת 2025. 1DEV (1DEV) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, 1DEV ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000209 בשנת 2026. 1DEV (1DEV) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של 1DEV הוא $ 0.000220 עם 10.25% שיעור צמיחה. 1DEV (1DEV) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של 1DEV הוא $ 0.000231 עם 15.76% שיעור צמיחה. 1DEV (1DEV) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של 1DEV הוא $ 0.000242 עם 21.55% שיעור צמיחה. 1DEV (1DEV) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של 1DEV הוא $ 0.000255 עם 27.63% שיעור צמיחה. 1DEV (1DEV) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של 1DEV עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000415. 1DEV (1DEV) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של 1DEV עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.000676. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 0.000199 0.00%

2026 $ 0.000209 5.00%

2027 $ 0.000220 10.25%

2028 $ 0.000231 15.76%

2029 $ 0.000242 21.55%

2030 $ 0.000255 27.63%

2031 $ 0.000267 34.01%

2032 $ 0.000281 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.000295 47.75%

2034 $ 0.000309 55.13%

2035 $ 0.000325 62.89%

2036 $ 0.000341 71.03%

2037 $ 0.000358 79.59%

2038 $ 0.000376 88.56%

2039 $ 0.000395 97.99%

2040 $ 0.000415 107.89% הצג עוד לטווח קצר 1DEV תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.000199 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.000199 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.000200 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.000200 0.41% 1DEV (1DEV) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבור1DEVב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.000199 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. 1DEV (1DEV) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבור1DEV , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.000199 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. 1DEV (1DEV) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבור1DEV , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.000200 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. 1DEV (1DEV) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבור1DEV הוא $0.000200 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית 1DEV מחיר נוכחי ---- -- שינוי מחיר (24 שעות) -- שווי שוק $ 169.29K$ 169.29K $ 169.29K אספקת מחזור 849.95M 849.95M 849.95M נפח (24 שעות) ---- -- נפח (24 שעות) -- המחיר 1DEV העדכני הוא --. יש לו שינוי של 0.00% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של --ב 24 שעות. בנוסף, 1DEV יש כמות במעגל של 849.95M ושווי שוק כולל של $ 169.29K. צפה 1DEV במחיר חי

1DEV מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו ב1DEVדף המחירים החי , המחיר הנוכחי של1DEV הוא 0.000199USD. היצע במחזור של 1DEV(1DEV) הוא 849.95M 1DEV , מה שמעניק לו שווי שוק של $169,290 . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות 23.11% $ 0 $ 0.000204 $ 0.000155

7 ימים 3.27% $ 0.000006 $ 0.000254 $ 0.000161

30 ימים -3.60% $ -0.000007 $ 0.000254 $ 0.000161 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,1DEV הראה תנועת מחירים של $0 , המשקפת 23.11% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,1DEV נסחר בשיא של $0.000254 ושפל של $0.000161 . נרשם שינוי במחיר של 3.27% . מגמה אחרונה זו מציגה את1DEV הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,1DEV חווה -3.60% שינוי, המשקף בערך $-0.000007 לערכו. זה מצביע על כך ש 1DEV עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב.

איך 1DEV (1DEV) מודול חיזוי מחיר עובד? 1DEV מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של 1DEVעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלך1DEV לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של 1DEV , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של 1DEV. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד של1DEV . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום של1DEV כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של 1DEV.

מדוע 1DEV חיזוי מחירים חשוב?

1DEV תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם 1DEV כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, 1DEV ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של 1DEV בחודש הבא? על פי 1DEV (1DEV) כלי תחזית המחירים, המחיר 1DEV הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 1DEV בשנת 2026? המחיר של 1 1DEV (1DEV) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, 1DEV יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של 1DEV בשנת 2027? 1DEV (1DEV) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 1DEV עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של 1DEV בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, 1DEV (1DEV) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של 1DEV בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, 1DEV (1DEV) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 1DEV בשנת 2030? המחיר של 1 1DEV (1DEV) היום הוא -- . על פי מודול התחזית שלעיל, 1DEV יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי 1DEV תחזית המחיר בשנת 2040? 1DEV (1DEV) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 1DEV עד שנת 2040.