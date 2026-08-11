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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על 1INCH, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על 1INCH, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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1INCH מידע על מחיר

מה זה 1INCH

1INCH מסמך לבן

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1INCH (1INCH) ניתוח טכני היום

1INCH (1INCH) ניתוח טכני היום

דף 1INCH הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של 1INCH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של 1INCH למטה.

1INCH (1INCH) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.08809--+5.63%+4.93%-1.84%
למידע נוסף על 1INCH מחיר

1INCH אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של 1INCH במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 4
נייטרלי 3
קנה 19
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 4נייטרלי 3קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.08796
0.08795
R2
0.08795
0.08794
R1
0.08794
0.08794
PP
0.08793
0.08793
S1
0.08792
0.08792
S2
0.08791
0.08792
S3
0.0879
0.08791

1INCH אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.00M
$2.03 M
$2.03 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.02M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.05M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.24 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.19 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

1INCH זרימת הון

זרימת נטו פנימה1INCHUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.02 M0.09
2026-08-20-$0.24 M0.09
2026-08-19-$0.05 M0.09
2026-08-18$0.02 M0.08
2026-08-17$0.00 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על 1INCH

סחור ב 1INCH (1INCH) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב 1INCH מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDT1INCH
$0.08793
$0.08793$0.08793
+0.30%
790.89K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

1INCH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

1INCH
1INCH
USD
USD

1 1INCH = 0.08809 USD

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