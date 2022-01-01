1INCH (1INCH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי 1INCH (1INCH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

1INCH (1INCH) מידע The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit. אתר רשמי: https://1inch.linktr.sh/ מסמך לבן: https://1inch.linktr.sh/documentation סייר בלוקים: https://solscan.io/token/AjkPkq3nsyDe1yKcbyZT7N4aK4Evv9om9tzhQD3wsRC קנה 1INCHעכשיו!

1INCH (1INCH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור 1INCH (1INCH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 350.82M $ 350.82M $ 350.82M ההיצע הכולל: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B אספקה במחזור: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B FDV (שווי מדולל מלא): $ 376.95M $ 376.95M $ 376.95M שיא כל הזמנים: $ 8.3 $ 8.3 $ 8.3 שפל כל הזמנים: $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 $ 0.1494993160665512 מחיר נוכחי: $ 0.2513 $ 0.2513 $ 0.2513 למידע נוסף על 1INCH (1INCH) מחיר

1INCH (1INCH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של 1INCH (1INCH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של 1INCH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות 1INCHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את 1INCHטוקניומיקה, חקרו את1INCHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

