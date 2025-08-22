מה זה1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול 1INCHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוק1INCH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים 1INCHאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלך1INCH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

1INCHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 1INCH (1INCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 1INCH (1INCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 1INCH.

בדוק את 1INCH תחזית המחיר עכשיו‏!

1INCH (1INCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 1INCH (1INCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 1INCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות 1INCH (1INCH)

מחפש איך לקנות1INCH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש 1INCHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

1INCH למטבעות מקומיים

נסה ממיר

1INCH מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של 1INCH, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על 1INCH כמה שווה 1INCH (1INCH) היום? החי 1INCHהמחיר ב USD הוא 0.2493 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי 1INCH ל USD? $ 0.2493 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של 1INCH ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של 1INCH? שווי השוק של 1INCH הוא $ 348.03M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של 1INCH? ההיצע במחזור של 1INCH הוא 1.40B USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 1INCH? ‏‏1INCH השיג מחיר שיא (ATH) של 7.86665504 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 1INCH? 1INCH ‏‏רשם מחירATL של 0.1494993160665512 USD . מהו נפח המסחר של 1INCH? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 1INCH הוא $ 1.20M USD . האם 1INCH יעלה השנה? 1INCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 1INCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

1INCH (1INCH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络 Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。