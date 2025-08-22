1INCH (1INCH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2493. במהלך 24 השעות האחרונות, 1INCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2479 לבין שיא של $ 0.2716, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 1INCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.86665504, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1494993160665512.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, 1INCH השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -3.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
1INCH (1INCH) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של 1INCH הוא $ 348.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.20M. ההיצע במחזור של 1INCH הוא 1.40B, עם היצע כולל של 1500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 373.95M.
1INCH (1INCH) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של 1INCHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.008398
-3.26%
30 ימים
$ -0.0325
-11.54%
60 ימים
$ +0.0701
+39.11%
90 ימים
$ +0.0137
+5.81%
1INCH שינוי מחיר היום
היום,1INCH רשם שינוי של $ -0.008398 (-3.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
1INCH שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0325 (-11.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
1INCH שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,1INCH ראה שינוי של $ +0.0701 (+39.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
1INCH שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0137 (+5.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של 1INCH (1INCH)?
The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network.
1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.
1INCH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול 1INCHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוק1INCH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים 1INCHאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלך1INCH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
1INCHתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה 1INCH (1INCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 1INCH (1INCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 1INCH.
הבנת הטוקנומיקה של 1INCH (1INCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 1INCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות 1INCH (1INCH)
מחפש איך לקנות1INCH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש 1INCHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.