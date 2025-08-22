עוד על 1INCH

1INCH סֵמֶל

1INCH מְחִיר(1INCH)

1 1INCH ל USDמחיר חי:

1INCH (1INCH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:46:46 (UTC+8)

1INCH (1INCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
-1.15%

-3.26%

+0.44%

+0.44%

1INCH (1INCH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.2493. במהלך 24 השעות האחרונות, 1INCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.2479 לבין שיא של $ 0.2716, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 1INCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 7.86665504, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1494993160665512.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 1INCH השתנה ב -1.15% במהלך השעה האחרונה, -3.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

1INCH (1INCH) מידע שוק

93.06%

0.01%

ETH

שווי השוק הנוכחי של 1INCH הוא $ 348.03M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.20M. ההיצע במחזור של 1INCH הוא 1.40B, עם היצע כולל של 1500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 373.95M.

1INCH (1INCH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של 1INCHהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.008398-3.26%
30 ימים$ -0.0325-11.54%
60 ימים$ +0.0701+39.11%
90 ימים$ +0.0137+5.81%
1INCH שינוי מחיר היום

היום,1INCH רשם שינוי של $ -0.008398 (-3.26%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

1INCH שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0325 (-11.54%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

1INCH שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,1INCH ראה שינוי של $ +0.0701 (+39.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

1INCH שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0137 (+5.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של 1INCH (1INCH)?

בדוק את 1INCH עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זה1INCH (1INCH)

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

1INCH זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול 1INCHההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוק1INCH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים 1INCHאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלך1INCH לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

1INCHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 1INCH (1INCH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 1INCH (1INCH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 1INCH.

בדוק את 1INCH תחזית המחיר עכשיו‏!

1INCH (1INCH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 1INCH (1INCH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 1INCH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות 1INCH (1INCH)

מחפש איך לקנות1INCH? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש 1INCHב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

1INCH למטבעות מקומיים

1 1INCH(1INCH) ל VND
6,560.3295
1 1INCH(1INCH) ל AUD
A$0.383922
1 1INCH(1INCH) ל GBP
0.184482
0.184482
1 1INCH(1INCH) ל EUR
0.211905
0.211905
1 1INCH(1INCH) ל USD
$0.2493
$0.2493
1 1INCH(1INCH) ל MYR
RM1.04706
RM1.04706
1 1INCH(1INCH) ל TRY
10.2213
10.2213
1 1INCH(1INCH) ל JPY
¥36.6471
¥36.6471
1 1INCH(1INCH) ל ARS
ARS$329.3253
1 1INCH(1INCH) ל RUB
20.09358
20.09358
1 1INCH(1INCH) ל INR
21.833694
21.833694
1 1INCH(1INCH) ל IDR
Rp4,020.967179
1 1INCH(1INCH) ל KRW
346.247784
1 1INCH(1INCH) ל PHP
14.147775
14.147775
1 1INCH(1INCH) ל EGP
￡E.12.093543
1 1INCH(1INCH) ל BRL
R$1.356192
1 1INCH(1INCH) ל CAD
C$0.344034
1 1INCH(1INCH) ל BDT
30.050622
30.050622
1 1INCH(1INCH) ל NGN
380.608803
1 1INCH(1INCH) ל COP
$997.2
$997.2
1 1INCH(1INCH) ל ZAR
R.4.370229
1 1INCH(1INCH) ל UAH
10.211328
10.211328
1 1INCH(1INCH) ל VES
Bs34.902
Bs34.902
1 1INCH(1INCH) ל CLP
$239.0787
$239.0787
1 1INCH(1INCH) ל PKR
Rs70.105653
1 1INCH(1INCH) ל KZT
132.817068
1 1INCH(1INCH) ל THB
฿8.089785
฿8.089785
1 1INCH(1INCH) ל TWD
NT$7.598664
1 1INCH(1INCH) ל AED
د.إ0.914931
1 1INCH(1INCH) ל CHF
Fr0.19944
Fr0.19944
1 1INCH(1INCH) ל HKD
HK$1.947033
1 1INCH(1INCH) ל AMD
֏94.394952
1 1INCH(1INCH) ל MAD
.د.م2.236221
1 1INCH(1INCH) ל MXN
$4.646952
$4.646952
1 1INCH(1INCH) ל SAR
ريال0.934875
1 1INCH(1INCH) ל PLN
0.907452
0.907452
1 1INCH(1INCH) ל RON
лв1.076976
1 1INCH(1INCH) ל SEK
kr2.373336
1 1INCH(1INCH) ל BGN
лв0.416331
1 1INCH(1INCH) ל HUF
Ft84.794409
1 1INCH(1INCH) ל CZK
5.232807
5.232807
1 1INCH(1INCH) ל KWD
د.ك0.0760365
1 1INCH(1INCH) ל ILS
0.842634
0.842634
1 1INCH(1INCH) ל AOA
Kz227.254401
1 1INCH(1INCH) ל BHD
.د.ب0.0939861
1 1INCH(1INCH) ל BMD
$0.2493
$0.2493
1 1INCH(1INCH) ל DKK
kr1.590534
1 1INCH(1INCH) ל HNL
L6.464349
L6.464349
1 1INCH(1INCH) ל MUR
11.378052
11.378052
1 1INCH(1INCH) ל NAD
$4.357764
$4.357764
1 1INCH(1INCH) ל NOK
kr2.522916
1 1INCH(1INCH) ל NZD
$0.42381
$0.42381
1 1INCH(1INCH) ל PAB
B/.0.2493
B/.0.2493
1 1INCH(1INCH) ל PGK
K1.042074
K1.042074
1 1INCH(1INCH) ל QAR
ر.ق0.899973
1 1INCH(1INCH) ל RSD
дин.24.984846

1INCH מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של 1INCH, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתר1INCH הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על 1INCH

כמה שווה 1INCH (1INCH) היום?
החי 1INCHהמחיר ב USD הוא 0.2493 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 1INCH ל USD?
המחיר הנוכחי של 1INCH ל USD הוא $ 0.2493. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 1INCH?
שווי השוק של 1INCH הוא $ 348.03M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 1INCH?
ההיצע במחזור של 1INCH הוא 1.40B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 1INCH?
‏‏1INCH השיג מחיר שיא (ATH) של 7.86665504 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 1INCH?
1INCH ‏‏רשם מחירATL של 0.1494993160665512 USD.
מהו נפח המסחר של 1INCH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 1INCH הוא $ 1.20M USD.
האם 1INCH יעלה השנה?
1INCH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 1INCH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
1INCH (1INCH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

