Osmosis (OSMO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Osmosis (OSMO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Osmosis (OSMO) -rahakkeen tiedot Osmosis is an advanced AMM protocol built using the Cosmos SDK that will allow developers to design build, and deploy their own customized AMMs. Virallinen verkkosivusto: https://osmosis.zone/ Valkoinen paperi: https://docs.osmosis.zone/ Block Explorer: https://www.mintscan.io/osmosis Osta OSMO-rahaketta nyt!

Osmosis (OSMO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Osmosis (OSMO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 128.35M $ 128.35M $ 128.35M Kokonaistarjonta: $ 995.94M $ 995.94M $ 995.94M Kierrossa oleva tarjonta: $ 741.46M $ 741.46M $ 741.46M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 173.10M $ 173.10M $ 173.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 12.798 $ 12.798 $ 12.798 Kaikkien aikojen alin: $ 0.1369566753814433 $ 0.1369566753814433 $ 0.1369566753814433 Nykyinen hinta: $ 0.1731 $ 0.1731 $ 0.1731 Lue lisää Osmosis (OSMO) -rahakkeen hinnasta

Osmosis (OSMO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Osmosis (OSMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OSMO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OSMO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OSMO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OSMO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OSMO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Osmosis (OSMO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OSMO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OSMO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Osmosis (OSMO) -rahakkeen hintahistoria OSMO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OSMO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OSMO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OSMO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OSMO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OSMO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!