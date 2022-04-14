Energy Web (EWT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Energy Web (EWT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Energy Web (EWT) -rahakkeen tiedot Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers. Virallinen verkkosivusto: https://www.energyweb.org/ Valkoinen paperi: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Block Explorer: https://explorer.energyweb.org/ Osta EWT-rahaketta nyt!

Energy Web (EWT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Energy Web (EWT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 40.52M $ 40.52M $ 40.52M Kokonaistarjonta: $ 83.25M $ 83.25M $ 83.25M Kierrossa oleva tarjonta: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 134.80M $ 134.80M $ 134.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.988 $ 3.988 $ 3.988 Kaikkien aikojen alin: $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 $ 0.500832477028 Nykyinen hinta: $ 1.348 $ 1.348 $ 1.348 Lue lisää Energy Web (EWT) -rahakkeen hinnasta

Energy Web (EWT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Energy Web (EWT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä EWT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EWT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät EWT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EWT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka EWT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Energy Web (EWT) -rahakkeen salkkuusi?

Energy Web (EWT) -rahakkeen hintahistoria EWT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

EWT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne EWT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EWT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

