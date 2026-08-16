قیمت امروز Zenrock

قیمت لحظه‌ ای Zenrock (ROCK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROCK به USD برابر با $ 0 برای هر ROCK می‌ باشد.

توکن Zenrock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,541.26 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 390.49M ROCK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROCK در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.108985 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROCK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.23% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Zenrock (ROCK)

ارزش بازار $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32.12K$ 32.12K $ 32.12K سرمایه در گردش 390.49M 390.49M 390.49M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Zenrock برابر است با $ 12.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROCK برابر است با 390.49M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.12K است.