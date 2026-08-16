قیمت امروز yuki

قیمت لحظه‌ ای yuki (YUKI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YUKI به USD برابر با $ 0 برای هر YUKI می‌ باشد.

توکن yuki در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,086 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 774.95M YUKI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YUKI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YUKI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان +8.51% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار yuki (YUKI)

ارزش بازار $ 32.09K$ 32.09K $ 32.09K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.40K$ 41.40K $ 41.40K سرمایه در گردش 774.95M 774.95M 774.95M عرضه کل 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

ارزش بازار فعلی yuki برابر است با $ 32.09K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YUKI برابر است با 774.95M، و عرضه کل آن 900000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.40K است.