قیمت امروز yepcat

قیمت لحظه‌ ای yepcat (YEP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YEP به USD برابر با $ 0 برای هر YEP می‌ باشد.

توکن yepcat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,869 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.94M YEP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YEP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00104508 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YEP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -8.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار yepcat (YEP)

ارزش بازار $ 26.87K$ 26.87K $ 26.87K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.87K$ 26.87K $ 26.87K سرمایه در گردش 998.94M 998.94M 998.94M عرضه کل 998,939,320.701349 998,939,320.701349 998,939,320.701349

ارزش بازار فعلی yepcat برابر است با $ 26.87K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش YEP برابر است با 998.94M، و عرضه کل آن 998939320.701349 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.87K است.