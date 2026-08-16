قیمت امروز YAY Network

قیمت لحظه‌ ای YAY Network (YAY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 11.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YAY به USD برابر با $ 0 برای هر YAY می‌ باشد.

توکن YAY Network در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 83,086 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 627.75M YAY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YAY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.094525 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YAY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -1.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.93K رسیده است.

اطلاعات بازار YAY Network (YAY)

ارزش بازار $ 83.09K$ 83.09K $ 83.09K حجم (24 ساعته) $ 2.93K$ 2.93K $ 2.93K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 120.81K$ 120.81K $ 120.81K سرمایه در گردش 627.75M 627.75M 627.75M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی YAY Network برابر است با $ 83.09K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.93K. عرضه در گردش YAY برابر است با 627.75M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 120.81K است.