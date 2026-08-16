قیمت امروز XPT

قیمت لحظه‌ ای XPT (XPT) در حال حاضر برابر با $ 0.00118494 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 5.55% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XPT به USD برابر با $ 0.00118494 برای هر XPT می‌ باشد.

توکن XPT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,184,913 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M XPT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XPT در بازه‌ ای بین $ 0.00118129 (حداقل) و $ 0.00126153 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03226485 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00115218 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XPT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.93% و در هفت روز اخیر به میزان -11.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.36K رسیده است.

اطلاعات بازار XPT (XPT)

ارزش بازار $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M حجم (24 ساعته) $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,994,803.096829 999,994,803.096829 999,994,803.096829

ارزش بازار فعلی XPT برابر است با $ 1.18M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.36K. عرضه در گردش XPT برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999994803.096829 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.18M است.