قیمت امروز xHYPE

قیمت لحظه‌ ای xHYPE (XHYPE) در حال حاضر برابر با $ 1.046 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XHYPE به USD برابر با $ 1.046 برای هر XHYPE می‌ باشد.

توکن xHYPE در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 5,767,992 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 5.51M XHYPE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XHYPE در بازه‌ ای بین $ 1.041 (حداقل) و $ 1.048 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.07 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.975929 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XHYPE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.34% و در هفت روز اخیر به میزان +0.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 118.57 رسیده است.

اطلاعات بازار xHYPE (XHYPE)

ارزش بازار $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M حجم (24 ساعته) $ 118.57$ 118.57 $ 118.57 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 5.77M$ 5.77M $ 5.77M سرمایه در گردش 5.51M 5.51M 5.51M عرضه کل 5,512,838.464191283 5,512,838.464191283 5,512,838.464191283

ارزش بازار فعلی xHYPE برابر است با $ 5.77M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 118.57. عرضه در گردش XHYPE برابر است با 5.51M، و عرضه کل آن 5512838.464191283 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 5.77M است.