قیمت امروز XGR

قیمت لحظه‌ ای XGR (XGR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XGR به USD برابر با $ 0 برای هر XGR می‌ باشد.

توکن XGR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,684.52 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 90.50M XGR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XGR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XGR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.56% و در هفت روز اخیر به میزان -0.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.96K رسیده است.

اطلاعات بازار XGR (XGR)

ارزش بازار $ 11.68K$ 11.68K $ 11.68K حجم (24 ساعته) $ 4.96K$ 4.96K $ 4.96K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 855.48K$ 855.48K $ 855.48K سرمایه در گردش 90.50M 90.50M 90.50M عرضه کل 6,626,062,326.355679 6,626,062,326.355679 6,626,062,326.355679

ارزش بازار فعلی XGR برابر است با $ 11.68K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.96K. عرضه در گردش XGR برابر است با 90.50M، و عرضه کل آن 6626062326.355679 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 855.48K است.