قیمت امروز Xertra

قیمت لحظه‌ ای Xertra (STRAX) در حال حاضر برابر با $ 0.00824355 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRAX به USD برابر با $ 0.00824355 برای هر STRAX می‌ باشد.

توکن Xertra در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 18,124,228 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.20B STRAX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRAX در بازه‌ ای بین $ 0.00819807 (حداقل) و $ 0.00847846 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 22.77 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00790744 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRAX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -5.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 404.12K رسیده است.

اطلاعات بازار Xertra (STRAX)

ارزش بازار $ 18.12M$ 18.12M $ 18.12M حجم (24 ساعته) $ 404.12K$ 404.12K $ 404.12K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 18.12M$ 18.12M $ 18.12M سرمایه در گردش 2.20B 2.20B 2.20B عرضه کل 2,196,831,204.769194 2,196,831,204.769194 2,196,831,204.769194

ارزش بازار فعلی Xertra برابر است با $ 18.12M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 404.12K. عرضه در گردش STRAX برابر است با 2.20B، و عرضه کل آن 2196831204.769194 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 18.12M است.