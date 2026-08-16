قیمت امروز x420

قیمت لحظه‌ ای x420 (X420) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی X420 به USD برابر با $ 0 برای هر X420 می‌ باشد.

توکن x420 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 126,553 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B X420 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، X420 در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز X420 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.15% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار x420 (X420)

ارزش بازار $ 126.55K$ 126.55K $ 126.55K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 126.55K$ 126.55K $ 126.55K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی x420 برابر است با $ 126.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش X420 برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 126.55K است.