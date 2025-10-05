قیمت لحظه‌ ای Wrapped HLP امروز برابر است با 1.024 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WHLP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WHLP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Wrapped HLP امروز برابر است با 1.024 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت WHLP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت WHLP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره WHLP

اطلاعات قیمت WHLP

وب‌سایت رسمی WHLP

توکنومیکس WHLP

پیش‌بینی قیمت WHLP

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Wrapped HLP

قیمت Wrapped HLP (WHLP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 WHLP به USD:

$1.024
$1.024$1.024
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Wrapped HLP (WHLP)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Wrapped HLP (WHLP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 1.028
$ 1.028$ 1.028
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0.915753
$ 0.915753$ 0.915753

-0.18%

-0.09%

+0.36%

+0.36%

قیمت لحظه‌ ای Wrapped HLP (WHLP) برابر است با $1.024. در 24 ساعت گذشته، WHLP در بازه قیمتی حداقل $ 1.019 تا حداکثر $ 1.028 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته WHLP برابر با $ 1.048 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.915753 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، WHLP در یک ساعت گذشته -0.18%، در 24 ساعت گذشته -0.09% و در 7 روز گذشته +0.36% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Wrapped HLP (WHLP)

$ 7.07M
$ 7.07M$ 7.07M

--
----

$ 7.07M
$ 7.07M$ 7.07M

6.91M
6.91M 6.91M

6,912,236.887182
6,912,236.887182 6,912,236.887182

ارزش بازار فعلی Wrapped HLP برابر است با $ 7.07M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WHLP برابر است با 6.91M، و عرضه کل آن 6912236.887182 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.07M است.

تاریخچه قیمت Wrapped HLP (WHLP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Wrapped HLP به USD به میزان $ -0.000937672327752 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped HLP به USD به میزان $ +0.0109697024 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped HLP به USD به میزان $ +0.0171309056 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Wrapped HLP به USD به میزان $ +0.0271193208548855 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000937672327752-0.09%
30 روز$ +0.0109697024+1.07%
60 روز$ +0.0171309056+1.67%
90 روز$ +0.0271193208548855+2.72%

Wrapped HLPWHLP چیست

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Wrapped HLP (WHLP)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Wrapped HLP (USD)

ارزش Wrapped HLP (WHLP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Wrapped HLP (WHLP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Wrapped HLP را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Wrapped HLP را بررسی کنید!

WHLP به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped HLP (WHLP)

درک، توکنومیکس Wrapped HLP (WHLP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WHLP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped HLP (WHLP)

امروز Wrapped HLP (WHLP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای WHLP به واحد USD برابر است با 1.024 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی WHLP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی WHLP نسبت به USD برابر است با $ 1.024. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Wrapped HLP چقدر است؟
ارزش بازار WHLP برابر است با $ 7.07M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش WHLP چقدر است؟
عرضه در گردش WHLP برابر است با 6.91M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت WHLP چقدر بوده است؟
WHLP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.048 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت WHLP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
WHLP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.915753 USD رسید.
حجم معاملات WHLP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WHLP برابر است با -- USD.
آیا WHLP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد WHLP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WHLP مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 12:56:39 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped HLP (WHLP)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.