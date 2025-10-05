Wrapped HLPWHLP چیست

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP's yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

منبع Wrapped HLP (WHLP) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Wrapped HLP (USD)

WHLP به ارزهای محلی

توکنومیکس Wrapped HLP (WHLP)

درک، توکنومیکس Wrapped HLP (WHLP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Wrapped HLP (WHLP) امروز Wrapped HLP (WHLP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WHLP به واحد USD برابر است با 1.024 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WHLP نسبت به USD چقدر است؟ $ 1.024 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WHLP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Wrapped HLP چقدر است؟ ارزش بازار WHLP برابر است با $ 7.07M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WHLP چقدر است؟ عرضه در گردش WHLP برابر است با 6.91M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WHLP چقدر بوده است؟ WHLP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.048 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WHLP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WHLP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.915753 USD رسید. حجم معاملات WHLP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WHLP برابر است با -- USD . آیا WHLP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WHLP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WHLP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Wrapped HLP (WHLP)