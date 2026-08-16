قیمت امروز Wrapped Glue

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Glue (WGLUE) در حال حاضر برابر با $ 0.00267194 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WGLUE به USD برابر با $ 0.00267194 برای هر WGLUE می‌ باشد.

توکن Wrapped Glue در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,639,951 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 988.03M WGLUE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WGLUE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.462231 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00205897 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WGLUE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Glue (WGLUE)

ارزش بازار $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M حجم (24 ساعته) $ 1.00$ 1.00 $ 1.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.64M$ 2.64M $ 2.64M سرمایه در گردش 988.03M 988.03M 988.03M عرضه کل 988,028,020.683327 988,028,020.683327 988,028,020.683327

ارزش بازار فعلی Wrapped Glue برابر است با $ 2.64M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.00. عرضه در گردش WGLUE برابر است با 988.03M، و عرضه کل آن 988028020.683327 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.64M است.